Un mort et six blessés alors qu’une voiture fonce sur des fêtards en train de boire à l’extérieur de deux bars d’un hotspot de vacances espagnol

UNE personne est morte et six autres blessées après qu’une voiture a percuté des fêtards en train de boire à l’extérieur de deux bars dans un hotspot de vacances espagnol.

La police a arrêté le conducteur, qui vient de sortir de prison, à la suite de l’incident horrible d’hier après-midi.

Une personne est morte et six autres blessées après qu’une voiture ait pénétré dans deux points chauds espagnols populaires Crédit : Solarpix

Le suspect aurait crié “maintenant, vous ne parlerez plus mal de moi” avant de se précipiter dans la foule Crédit : Solarpix

L’incident d’horreur a eu lieu à Gibraleon, dans le sud-ouest de l’Espagne Crédit : Solarpix

Le suspect anonyme, un homme de la région, aurait crié : “Maintenant, vous ne parlerez plus mal de moi” avant de se lancer dans un groupe de cinq hommes prenant un verre sur une terrasse de la ville de Gibraleon, près de Huelva, dans le sud-ouest de l’Espagne.

Il a ciblé un deuxième bar quelques minutes plus tard.

L’homme mort a été nommé Javier Martin, 32 ans. Trois des quatre personnes assises à la même table dans un bar appelé El Apoderado ont été blessées.

Trois personnes également assises sur une terrasse extérieure ont été blessées dans un bar voisin appelé La Almazara quelques minutes plus tard.

Le drame s’est produit vers 16 heures hier.

Les flics ont menotté le suspect trois heures plus tard dans une maison de campagne près de la scène où le suspect s’était caché.

La mairie de Gibraltar a déclaré deux jours de deuil à la suite de l’incident.

Un porte-parole de la mairie a déclaré dans un tweet: “Nos plus sincères condoléances à la famille du jeune homme décédé après avoir été écrasé.

“Nous tenons à remercier tous les professionnels de la santé et la police pour leur réponse efficace et rapide à cet incident qui nous a choqués.”

Un porte-parole du gouvernement central de la région a ajouté : “Nous exprimons notre condamnation de l’incident qui s’est produit à Gibraltar.

“Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’homme décédé.”

Des images publiées localement montraient plusieurs ambulances atteignant les lieux alors que la police tentait de dégager les foules rassemblées près de l’un des bars ciblés par le conducteur tueur.

Les autorités ont confirmé que tous les survivants devraient se rétablir complètement et certains sont déjà sortis de l’hôpital.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché l’incident et si l’homme arrêté avait une rancune personnelle contre les personnes qu’il aurait ciblées.