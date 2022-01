Un mort et quatre blessés dans une fusillade à Washington

Une personne a été abattue et quatre autres blessées lors d’une fusillade à Washington.

« Nous recevons des plaintes liées à l’activité de drogue et c’est quelque chose que nous travaillons activement à résoudre avec la communauté », a-t-il déclaré.

La police de Washington a bouclé la zone pendant plusieurs heures et a ouvert une enquête.

Mise à jour de 09h18 : La victime féminine dans un état grave a été déclarée décédée. Plus de détails à suivre.

Cinq personnes ont été touchées par des balles et transportées à l’hôpital après que des coups de feu ont été tirés sur un hôtel de la chaîne dans un quartier résidentiel tôt jeudi, a écrit le département de police de DC sur Twitter.

Une personne est morte et quatre autres ont été blessées jeudi lors d’une fusillade dans un hôtel de Washington, a indiqué la police locale.

