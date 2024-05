Un mort et plusieurs blessés alors que de graves turbulences frappent un avion Boeing (VIDEO) — RT World News

Les passagers ont été projetés dans le plafond lorsque l’avion de ligne à destination de Singapour a plongé de 6 000 pieds en quelques minutes.

Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées lorsqu’un vol de Singapore Airlines en provenance de Londres a rencontré de graves turbulences en route vers Singapour mardi. Le Boeing 777 a été contraint de se dérouter vers Bangkok.

Le vol SQ321 de Singapore Airlines a décollé de l’aéroport d’Heathrow lundi soir avec 211 passagers et 18 membres d’équipage à bord. Alors que l’avion traversait mardi le golfe du Bengale, près de la Thaïlande, il a été heurté par « fortes turbulences » et contraint d’atterrir peu avant 16 heures, heure locale, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

« Nous pouvons confirmer qu’il y a des blessés et un mort à bord du Boeing 777-300ER. Singapore Airlines présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt », » lit-on dans la déclaration.

Les données de FlightRadar24 ont montré que le gros-porteur est passé de 37 000 pieds (11 278 mètres) à 31 000 pieds (9 449 mètres) en trois minutes environ à l’approche de la côte thaïlandaise.

« Soudain, l’avion a commencé à s’incliner et il y avait des tremblements, alors j’ai commencé à me préparer à ce qui se passait, et très soudainement, il y a eu une chute très dramatique, donc tout le monde assis et ne portant pas de ceinture de sécurité a été immédiatement projeté dans le plafond. » a déclaré à Reuters le passager Dzafran Azmir.

« Certaines personnes se sont cogné la tête contre les cabines à bagages au-dessus de leur tête et l’ont cabossée, elles ont heurté les endroits où se trouvent les lumières et les masques et l’ont traversé de plein fouet. » » dit Azmir.

Des séquences vidéo partagées sur les réseaux sociaux ont capturé le moment où les passagers ont été éjectés de leur siège par la chute soudaine. Des photos apparemment prises après l’atterrissage de l’avion montraient la cabine jonchée de détritus et certains passagers et membres d’équipage présentant des blessures visibles.

La turbulence est un phénomène imprévisible aux causes multiples. Les courants d’air roulant passant au-dessus des sommets des montagnes, les courants-jets et les tempêtes tropicales peuvent tous perturber l’air calme et provoquer des turbulences. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) des États-Unis classe quatre niveaux de turbulence allant de « légère » à « extrême ». Dans les cas de turbulences « graves », « l’avion subit des changements brusques d’altitude et/ou d’assiette et peut échapper au contrôle du pilote pendant de courtes périodes » selon la NOAA.

Même si les avions de ligne modernes comme le Boeing 777 sont conçus pour résister à des niveaux de turbulence même « extrêmes », cela peut toujours être dangereux pour les passagers qui ne portent pas leur ceinture de sécurité. En août dernier, 11 personnes ont été hospitalisées après qu’un vol de Delta Airlines reliant Milan à Atlanta ait connu de graves turbulences alors qu’il traversait un orage au-dessus de la Géorgie, et entre 2009 et 2021, la Federal Aviation Administration des États-Unis a enregistré 146 blessures graves dues aux turbulences.

Le dernier accident mortel de Singapore Airlines s’est produit en 2000, lorsqu’un de ses Boeing 747 s’est écrasé alors qu’il tentait de décoller d’une piste fermée lors d’un typhon à l’aéroport Chiang Kai-shek de Taiwan ; 79 passagers et quatre membres d’équipage ont été tués lorsque l’avion est entré en collision avec du matériel de construction stationné sur la piste.