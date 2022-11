Un mort et jusqu’à 12 disparus dans un glissement de terrain sur une île italienne

De fortes pluies ont déclenché un énorme glissement de terrain tôt samedi sur l’île balnéaire d’Ischia, dans le sud de l’Italie, qui a détruit des bâtiments et emporté des voitures en stationnement dans la mer, faisant au moins un mort et jusqu’à 12 disparus.

Le corps d’une femme a été tiré de la boue, a déclaré le préfet de Naples Claudio Palomba, lors d’une conférence de presse.

Alors que la pluie continuait de tomber, les sauveteurs travaillaient avec précaution avec de petits bulldozers pour parcourir environ six à sept mètres (yards) de boue et de détritus à la recherche d’éventuelles victimes. Des renforts sont arrivés par ferry, y compris des équipes de chiens renifleurs pour aider les efforts de recherche.

La force de la boue glissant sur le flanc de la montagne juste avant l’aube était suffisamment forte pour envoyer des voitures et des bus sur les plages et dans la mer au port de Casamicciola, à l’extrémité nord de l’île, au large de Naples.

L’île a reçu 126 millimètres (près de cinq pouces) de pluie en six heures, les précipitations les plus fortes en 20 ans, selon les responsables.

Les rues étaient impraticables et les maires de l’île ont exhorté les gens à rester chez eux. Au moins 100 personnes auraient été bloquées sans électricité ni eau, et environ 70 étaient hébergées dans un gymnase communautaire.

Il y a eu une confusion précoce sur le nombre de morts. Le vice-Premier ministre Matteo Salvini a d’abord déclaré que huit personnes avaient été confirmées mortes, suivi du ministre de l’Intérieur affirmant qu’aucun décès n’avait encore été confirmé, tandis que 10 à 12 étaient portées disparues.

“La situation est très compliquée et très grave car probablement certaines de ces personnes sont sous la boue”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi à la télévision d’État RAI depuis un centre de commandement d’urgence à Rome.

L’ANSA a signalé qu’au moins 10 bâtiments s’étaient effondrés. Une famille avec un nouveau-né précédemment porté disparu a été localisée et recevait des soins médicaux, selon le préfet de Naples.

Une vidéo de l’île montrait de petits bulldozers dégageant des routes, tandis que les habitants utilisaient des tuyaux pour essayer d’évacuer la boue de leurs maisons. Un homme, identifié comme Benjamin Iacono, a déclaré à Sky TG24 que la boue avait submergé trois magasins adjacents qu’il possédait, effaçant complètement son inventaire. Il a estimé les dommages entre 100 000 et 150 000 euros (104 000 à 156 000 dollars).

Les pompiers et la Garde côtière effectuaient des recherches et des sauvetages, initialement gênés par des vents violents qui empêchaient les hélicoptères et les bateaux d’atteindre l’île.

L’île montagneuse densément peuplée est une destination touristique populaire pour ses plages et ses spas. Un séisme de magnitude 4,0 sur l’île en 2017 a tué deux personnes, causant des dommages importants aux villes de Casamicciola et de Lacco Ameno voisin.