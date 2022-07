Un mort et huit blessés dont une fille de 12 ans après une nuit de violence

NEUF personnes, dont une fille de 12 ans, ont été abattues après une nuit obsédante de violence armée à New York.

Sept personnes ont été blessées et une tuée en moins d’une heure lundi, dont la jeune fille et un garçon de 16 ans qui ont été pris pour cible alors qu’ils jouaient au basket, a indiqué la police.

Huit personnes ont été abattues et une personne tuée dans une série de violences armées à New York lundi soir Crédit : CBS

Sept personnes ont été abattues en une heure Crédit : Citoyen

Une innocente fille de 12 ans qui jouait au basket avec son ami de 16 ans a été l’une des victimes Crédit : CBS

Ils ont tous deux été emmenés à l’hôpital de Harlem dans un état stable Crédit : CBS

Les deux victimes jouaient sur un terrain près du Bronx Regional High School vers 23 h 30 lundi soir lorsqu’une voiture est passée.

Un homme à l’intérieur du véhicule leur a crié dessus et a brandi une arme à feu avant de tirer à plusieurs reprises.

La jeune fille a été touchée au bras gauche et a subi une écorchure au torse tandis que le garçon avait une balle logée dans la mâchoire.

Tous deux ont été emmenés à l’hôpital de Harlem dans un état stable.

“Je n’ai entendu qu’un seul coup de feu, et mon menton a commencé à me faire mal, et j’ai commencé à saigner de ma maison et de mon nez… Je saignais beaucoup”, a déclaré l’adolescent victime Denzel Gamboa au New York Post.

Gamboa a déclaré que la balle avait traversé son menton vers ses orbites où elle restait logée.

La police n’a pas identifié de mobile pour le moment.

Environ 20 minutes avant que deux autres hommes, 22 et 27 ans, ne reçoivent une balle dans la jambe à Crown Heights, a indiqué la police.

Les deux hommes n’ont pas coopéré avec les autorités et ont simplement rapporté avoir entendu des coups de feu et ressenti de la douleur, a déclaré le Post.

Deux autres hommes assistaient à une veillée vers 23 heures sur Clinton Street à Red Hook lorsqu’ils ont déclaré avoir entendu des coups de feu et ressenti de la douleur, ont déclaré des flics.

Un homme a reçu une balle dans le bras tandis que l’autre a reçu une balle dans la jambe, a rapporté CBS.

Un homme de 30 ans a également reçu une balle dans la jambe sur Summit Avenue près de West 164th Street dans le Bronx vers 22h30, a indiqué la police.

Il a été transféré au Lincoln Medical Center où les enquêteurs disent qu’il n’était pas coopératif.

Une personne a été tuée vers 21 h 15 alors qu’elle conduisait un cyclomoteur sur Home Street près de Prospect Avenue, ont indiqué les flics.

Shawn Pressley, 28 ans, a reçu une balle dans la nuque, puis a été transporté au Lincoln Medical Center où il a été déclaré mort, a indiqué la police.

Cela survient des semaines après l’arrestation de Pressley en lien avec une fusillade qui a blessé un homme de 22 ans, a rapporté le Post.

L’homme décédé a été accusé de tentative de meurtre et de possession criminelle d’une arme.

Les circonstances entourant sa libération ne sont pas connues.

Une autre fusillade s’est produite à Bedford-Stuyvesant juste avant 18 heures lorsqu’un homme de 23 ans a déclaré avoir entendu des coups de feu et ressenti de la douleur.

La victime a reçu une balle dans la jambe et a été transférée au centre hospitalier du comté de Kings avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Au total, neuf personnes ont été abattues lundi soir Crédit : Citoyen