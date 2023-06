Un mort et deux disparus au Japon après de fortes pluies

Une personne est décédée et deux sont portées disparues après de fortes pluies au Japon.

Les ordres d’évacuation dans le centre et l’ouest du pays ont été revus à la baisse après la diminution des pluies samedi.

Des avertissements d’inondation ont été émis dans des zones proches de Tokyo.

De fortes pluies dans certaines parties du Japon ont tué une personne et fait deux disparus, ont annoncé samedi les autorités, des milliers de personnes ont émis des avertissements d’évacuation et se sont retrouvées sans électricité.

L’inondation a été causée par les restes de l’ancien typhon Mawar, désormais déclassé en tempête tropicale.

Une équipe de secours à Toyohashi, dans la région centrale d’Aichi, où la plus haute alerte d’évacuation du pays a été émise vendredi, « a trouvé un homme d’une soixantaine d’années dans une voiture submergée mais il a été confirmé mort par la suite », a déclaré à l’AFP un responsable de la ville.

Dans l’ouest de Wakayama, où plusieurs rivières sont sorties de leur lit, des responsables ont indiqué à l’AFP qu’ils avaient repris la recherche d’un homme et d’une femme portés disparus dans la région.

Dans le centre et l’ouest du Japon, de nombreux ordres d’évacuation – qui ne sont pas obligatoires, même au plus haut niveau – ont été déclassés samedi alors que les pluies s’atténuaient.

Mais de nouveaux avertissements ont été émis dans des zones proches de Tokyo tôt le matin concernant les risques d’inondation.

Quelque 4 000 foyers dans les régions proches de Tokyo souffraient de coupures de courant, a indiqué la Tokyo Electric Power Company.

Les trains à grande vitesse Shinkansen étaient toujours suspendus entre Tokyo et Nagoya, selon Japan Railway, mais le radiodiffuseur public NHK a déclaré qu’ils reprendraient vers midi.

Vendredi, le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno, a mis en garde contre « des précipitations extrêmement fortes avec des orages » dans une vaste zone au cours des trois prochains jours.

Il a dit qu’une personne a été grièvement blessée et sept ont subi des blessures mineures.

Un homme pousse un vélo sur une route fermée en raison d’inondations à Koshigaya, préfecture de Saitama, le 3 juin 2023, après de fortes pluies causées par le passage de la tempête tropicale Mawar qui a frappé une grande partie du pays la veille. AFP STR / JIJI PRESS / AFP

Les scientifiques disent que le changement climatique intensifie le risque de fortes pluies au Japon et ailleurs, car une atmosphère plus chaude retient plus d’eau.

De fortes pluies en 2021 ont déclenché un glissement de terrain dévastateur dans la station balnéaire centrale d’Atami qui a tué 27 personnes.

Et en 2018, des inondations et des glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes dans l’ouest du Japon pendant la saison des pluies annuelle du pays.

Plus tôt cette semaine, Mawar – alors un typhon – est passé juste au nord de l’île pacifique de Guam, déracinant des arbres et laissant temporairement des dizaines de milliers de foyers sans électricité.