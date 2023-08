Un mort et deux blessés dans un accident sur l’autoroute 1 à l’ouest de Revelstoke

Une personne est morte et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu hier soir (22 août) à l’ouest de Revelstoke.

Peu après 17 heures, la GRC de Revelstoke, les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique et les services d’incendie de Revelstoke ont été appelés à la suite d’un incident impliquant plusieurs véhicules sur la route 1, à l’ouest de Revelstoke. L’incident s’est produit près du lac Three Valley et a impliqué deux véhicules.

Le sergent. Chris Dodds, du Détachement de Revelstoke de la GRC, a déclaré dans un communiqué de presse que les enquêteurs ont déterminé que le véhicule roulant en direction ouest a traversé la ligne médiane sans avertissement, heurtant de plein fouet le véhicule circulant en direction est.

Le conducteur du véhicule roulant en direction ouest a été déclaré mort sur les lieux, tandis que les deux occupants du véhicule roulant en direction est ont été blessés et transportés à l’Hôpital général Victoria de Revelstoke.

Les proches parents étant toujours informés, les noms des victimes n’ont pas encore été dévoilés.

