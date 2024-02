Un mort et 5 blessés après qu’une voiture est entrée dans les urgences de St. David’s à North Austin

Au moins une personne est morte et cinq personnes ont été blessées après qu’un véhicule soit entré dans la salle d’urgence du centre médical St. David’s North Austin à North Austin mardi soir, selon les premiers intervenants.

L’accident s’est produit à 17 h 38, ont indiqué les services médicaux d’urgence du comté d’Austin-Travis dans une publication sur Facebook. Le conducteur a percuté l’entrée nord des urgences.

L’accident ne semble pas intentionnel, a déclaré la police d’Austin dans un article sur X. Une enquête est en cours.

Le conducteur est décédé sur les lieux après avoir été extrait du véhicule, a déclaré le chef des services médicaux d’urgence du comté d’Austin-Travis, Robert Luckritz, lors d’une conférence de presse. Les médecins ont tenté de pratiquer la RCR sur le conducteur, a déclaré Thayer Smith, chef adjoint du service d’incendie d’Austin.

Il n’était pas clair si l’accident avait causé la mort de la personne, a déclaré le lieutenant Carey Chaudoir du département de police d’Austin au Statesman.

Cinq personnes qui se trouvaient dans le hall des urgences ont été blessées, a déclaré le Dr Peter DeYoung, médecin-chef du centre médical St. David’s North Austin. L’un d’eux est soigné à St. David’s, tandis que quatre autres, dont deux enfants, ont été transportés vers d’autres hôpitaux.

Montre:La vidéo montre un moment « chaotique » après qu’un véhicule s’est écrasé dans les urgences de St. David’s à North Austin

L’un des enfants a subi des blessures graves, mettant sa vie en danger, et un adulte, des blessures graves, potentiellement mortelles. L’autre enfant et l’adulte n’ont pas subi de blessures mettant leur vie en danger.

Huit autres personnes qui étaient des patients de l’hôpital seront emmenées vers d’autres hôpitaux, a indiqué Luckritz. Ces patients n’ont pas été blessés mais seront déplacés pour « décompresser » les urgences, a déclaré DeYoung.

Le bâtiment était structurellement solide et il n’y avait aucun impact sur les opérations en dehors des urgences, a déclaré DeYoung. Les urgences sont actuellement fermées aux ambulances et aux services médicaux d’urgence, mais peuvent accueillir des personnes sans rendez-vous.

Les services médicaux d’urgence du comté d’Austin-Travis ont initialement signalé qu’au moins 10 personnes avaient été blessées.

Le service d’incendie d’Austin a conseillé aux conducteurs d’éviter la zone.

Danielle Ketchens rendait visite à sa mère au troisième étage de l’hôpital mardi soir lorsque le véhicule a heurté les urgences. Une alarme s’est déclenchée et une infirmière a fait remarquer qu’il s’agissait d’une alarme incendie, “comme si de rien n’était”, a déclaré Ketchens.

“Mais elle a entendu quelque chose dans son oreillette et elle est partie, et elle a dit : ‘Oh, je suis désolée. Je reviens tout de suite'”, a déclaré Ketchens. Plus tard, les infirmières ont ordonné aux visiteurs de sortir par l’entrée sud de l’hôpital, pour éviter la scène aux urgences.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.