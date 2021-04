L’opération réussie a été annoncée par le chef de la police nationale, Listyo Sigit Prabowo, après que les autorités ont attaqué trois zones à Jakarta, Aceh et Sumatra, découvrant le transport de drogue important de 2,5 tonnes de méthamphétamine cristalline.

Un individu a été abattu par la police alors qu’il résistait à son arrestation et 18 ont été arrêtés, dont un Nigérian et 17 Indonésiens, la police les liant à six personnes qui purgeaient déjà une peine de prison pour des infractions similaires.

La police a lancé les raids mercredi, un mois après que le chef des enquêtes criminelles de l’Indonésie à la police nationale, Agus Andrianto, a déclaré que les responsables étaient au courant de drogues qui étaient entrées illégalement dans le pays depuis l’Afghanistan, ayant été expédiées via la Malaisie.

L’Indonésie a des sanctions pénales sévères pour les individus pris en possession ou en train de distribuer des stupéfiants, les infractions de trafic de drogue passibles de la peine de mort. Un grand nombre de ceux qui attendaient d’être exécutés par un peloton d’exécution dans le quartier des condamnés à mort en Indonésie ont été reconnus coupables de crimes liés à la drogue, y compris des étrangers.

Les pays de la région ont intensifié leurs opérations ces dernières semaines. L’autorité anti-stupéfiants voisine de Singapour a saisi le plus grand transport de drogues du pays en 25 ans, capturant pour environ 1,7 million de dollars américains de cannabis, d’héroïne, de méthamphétamine et d’ecstasy.

De même, les autorités malaisiennes ont signalé le plus grand transport de stupéfiants jamais effectué dans le pays après avoir intercepté une cargaison en provenance du Moyen-Orient contenant 1,2 milliard de dollars américains de pilules d’amphétamine dans ce que les autorités ont appelé «Le plus grand succès dans la lutte contre les cartels internationaux de la drogue.»

