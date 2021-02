Une ordonnance en vertu de l’article 60 accordant à la police des pouvoirs supplémentaires d’interpellation et de fouille était en place à Croydon jusqu’à 8 heures du matin samedi, a déclaré le surintendant-détective Nicky Arrowsmith.

« Malheureusement, ce soir, nous avons assisté à un certain nombre d’altercations violentes inutiles et complètement odieuses, dont une qui a tragiquement entraîné des pertes en vies humaines », a-t-elle déclaré.

«Les officiers patrouilleront toute la nuit dans l’unité de commandement de la zone sud, avec des ressources supplémentaires du groupe de travail sur les crimes violents et du groupe de soutien territorial déployés pour dissuader et prévenir toute nouvelle violence.

La police a demandé à toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les agents enquêtant sur ces incidents à prendre contact.

Det Sup Arrowsmith a déclaré: «Nos officiers continuent de travailler 24 heures sur 24 pour identifier et poursuivre les contrevenants, traduire les auteurs en justice, soutenir les victimes, retirer les armes de la rue, engager et rassurer le public et assurer la sécurité de nos communautés à Londres.

«Mais nous ne sommes pas complaisants et ne pouvons pas le faire seuls. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos communautés car elles sont essentielles pour comprendre et savoir ce qui se passe localement.

« Nous avons besoin d’entendre quiconque a des informations sur la criminalité, ceux qui portent une arme, ou ceux qui exploitent les autres à des fins de gain ou de vengeance, tout en mettant la vie des jeunes en danger – nous avons besoin de ces informations pour assurer la sécurité de Londres. »