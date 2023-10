Un mort dans une fusillade lors d’une fête dans un centre communautaire de Pennsylvanie

Une personne a été tuée et huit blessées dans une fusillade lors d’une soirée privée dans un centre communautaire de Pennsylvanie tôt dimanche, ont indiqué les autorités.

La police d’État a déclaré que neuf personnes âgées de 18 à 23 ans avaient été abattues peu après minuit et demi au centre communautaire Chevy Chase à Canton blanc. Un homme de Pittsburgh âgé de 22 ans est décédé sur le coup.

Les blessés, dont un homme de Chicago de 18 ans grièvement blessé, ont été transportés à l’hôpital. La police d’État a déclaré qu’elle pensait que plus d’un tireur était impliqué, mais a refusé de dire combien d’entre eux ont participé à ce qu’elle soupçonne être une fusillade.

« Vous pouvez imaginer le chaos qui résulterait d’un certain nombre de coups de feu dans un espace relativement confiné », a déclaré George Bivens, de la police d’État. « Les gens ont plongé par les fenêtres, les gens ont couru à travers les portes, ont couru à travers les balustrades du porche, essayant de s’éloigner de cette scène. »

De nombreuses douilles d’obus et « plusieurs armes à feu » ont été récupérées, ainsi que d’autres preuves telles que des vêtements et des téléphones portables, a-t-il déclaré.

Aucune arrestation n’a été annoncée dans l’immédiat et la police n’avait pas publiquement discuté dimanche d’un motif possible.

La scène de tournage s’est déroulée à environ 3 km du campus de l’Université d’Indiana en Pennsylvanie, qui célébrait son week-end de rentrée. Le vice-président de l’école chargé des affaires étudiantes, Thomas Segar, a déclaré que deux des blessés étaient des étudiants et que les autorités travaillaient avec leurs familles pour leur apporter leur soutien. Les activités sur le campus se déroulaient comme prévu avec une présence policière renforcée, a déclaré un responsable de l’université.

« Nous comprenons que des incidents comme les violences de la nuit dernière sont effrayants et peuvent provoquer des sentiments persistants de peur et d’inquiétude », a déclaré Segar, avant de fournir des informations sur le soutien et les conseils en matière de santé mentale.