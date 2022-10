Un mort dans une altercation au centre-ville de Kelowna – Kelowna Capital News

La GRC de Kelowna enquête après qu’une altercation à l’extérieur d’un commerce du centre-ville a fait un mort.

Vers 12 h 43, dimanche 9 octobre, la police a reçu un rapport faisant état d’un groupe de personnes impliquées dans une altercation dans le pâté de maisons 1300 de la rue Water.

Alors qu’elle se rendait sur les lieux, la GRC a été informée qu’un individu avait été poignardé.

À leur arrivée, la police a trouvé la victime allongée dans l’herbe tandis qu’un autre homme tentait de sauver des vies.

Les tentatives ont été infructueuses et l’homme de 32 ans a été déclaré mort sur place.

Le Groupe des crimes graves de la GRC de Kelowna a repris l’enquête.

La GRC ne divulguera aucun autre détail.

Quiconque a été témoin de l’incident ou possède des images de caméra de sécurité ou de tableau de bord et n’a pas encore parlé à la police est prié d’appeler le (250) 762-3300 et le numéro de dossier de référence 2022-63746.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CrimeDécèsKelowna