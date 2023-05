Un mort dans la fusillade de Renfrew, selon la police, le suspect n’est toujours pas en garde à vue

La Police provinciale de l’Ontario a émis un avertissement de sécurité publique pour la ville de Renfrew après une fusillade mortelle vendredi soir.

Une personne est morte dans la fusillade. Le suspect n’est toujours pas en garde à vue, a indiqué la police.

Avertissement de sécurité publique. Le 19 mai 2023, en fin de soirée, une fusillade s’est produite dans la ville de Renfrew. Une victime décédée. Le suspect n’est pas en garde à vue. Attention à la forte présence policière. Enquête en cours. Mises à jour des médias à suivre. ^br —@OPP_ER

Le maire de Renfrew, Tom Sidney, a déclaré que certaines personnes de la ville étaient effrayées et inquiètes après avoir entendu parler de la fusillade, ajoutant qu’il y avait des inquiétudes quant à la « montée de la violence armée » dans la région.

« De mon point de vue, nous ne tolérons pas la violence et, fondamentalement, ça suffit », a-t-il déclaré. « Vous voulez vous assurer que tout le monde est en sécurité et protégé et ne vit pas dans la peur. »

Il y a une forte présence policière dans le secteur et une enquête est en cours.

Renfrew est situé à environ 100 kilomètres à l’ouest du centre-ville d’Ottawa.

