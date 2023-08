Un mort au Mexique alors que la tempête Hilary provoque des inondations « potentiellement mortelles » et des précipitations record en Californie | Nouvelles américaines

Une personne est décédée et une autre est portée disparue alors qu’une tempête tropicale entraîne des inondations « potentiellement mortelles » et des précipitations record au Mexique et en Californie.

La tempête Hilary était précédemment classé ouragan de catégorie 4 mais s’est affaibli lorsqu’il a touché terre sur la côte mexicaine, d’où il s’est déplacé vers le nord jusqu’en Californie et dans d’autres États du sud-est des États-Unis.

Au moins neuf millions de personnes dans le sud Californie sont sous les avertissements d’inondation alors qu’ils font face des pluies « potentiellement mortelles », des coulées de boue, des tornades, des vents violents et des pannes de courant.

Certaines parties de la Californie ont été placées sous état d’urgence par le gouverneur Gavin Newsom.

Une personne est décédée dans la tempête dans l’État mexicain de Basse-Californie, après que la voiture dans laquelle elle se trouvait a été emportée par un ruisseau débordant.

Aux États-Unis, deux personnes ont été secourues de la rivière Santa Clara dans le comté de Ventura, au nord de Los Angeles, tandis qu’une autre est toujours portée disparue, selon la police.

Le National Weather Service (NWS) a exhorté les gens à rester à l’intérieur et à l’écart des routes dans et autour de Los Angeles, avertissant des conditions « dangereuses » alors que l’eau de pluie continue de s’écouler des collines.

Il y a également des avertissements d’inondations soudaines, le NWS disant que les gens devraient se déplacer vers des terrains plus élevés dans les zones touchées, qualifiant le temps de « menace pour la vie ».

Des véhicules traversent un bassin de contrôle des crues à Palm Desert, en Californie. Photo : AP





Inondations à Palm Springs





Une charrue nettoie les débris le long d’une autoroute Sierra inondée à Palmdale. Photo : AP





Un certain nombre de records de précipitations ont été battus dans l’État, avec 1,53 pouce enregistré à l’Université de Californie du Sud, contre 0,03 pouce en 1906.

À l’aéroport international de Los Angeles, le précédent record de 2022 « une trace » a été bien battu du jour au lendemain avec une chute de 1,53 pouce.

Habituellement une ville touristique animée – personne ne prenait de risques à Palm Springs pendant la tempête Hilary À Palm Springs, peu de gens auront jamais vécu cela. La dernière fois qu’une tempête tropicale a frappé ces rues ensoleillées, ou n’importe où ailleurs en Californie, c’était en 1939. C’est une nouveauté avec laquelle personne ne prenait de risques, 84 ans plus tard. Dans cette ville, à 100 miles à l’est de Los Angeles, les rues se sont vidées alors que 63% de ses précipitations annuelles sont tombées en une seule journée. C’était une scène d’août atypique dans un endroit normalement bondé, un aimant pour les visiteurs du monde entier. Les habitants de cette ville comprenaient autrefois les grands et les bons d’Hollywood. C’était une retraite dans le désert pour les stars dont les contrats de studio stipulaient qu’elles devaient être à moins de deux heures du lieu de travail en cas de reprise. Une statue de 26 pieds de haut de Marilyn Monroe a été érigée comme emblème de son cachet showbiz. Ce week-end, Norma Jean était seule, une bougie dans le vent, alors qu’Hilary soufflait. Les habitants de Palm Springs avaient tenu compte des avertissements des autorités de rester à l’intérieur par crainte de conditions « catastrophiques et potentiellement mortelles ». C’était une journée pour se cacher à travers l’État d’or, un endroit dont la population est bien entraînée dans les préparatifs des incendies de forêt et des tremblements de terre, mais pour qui le vent et les tempêtes de pluie présentent une menace rare et imprévisible. Alors même que le pire de la tempête Hilary est passé, la menace persistante de coulées de boue persiste. Le sol désertique sur les collines et les montagnes côtières n’absorbe pas bien l’eau et il y a un risque que la pluie ruisselle, provoquant un risque d’inondations soudaines sur les terres et les communautés à un niveau inférieur. C’est un danger qui persistera longtemps après qu’Hilary se sera explosée.

Ailleurs, les aéroports de Long Beach (1,56 pouce), Hollywood Burbank (1,61 pouce), Palmdale (2,95 pouces), Lancaster (2,72 pouces), Sandberg (1,52 pouce), Oxnard (0,77 pouce) et Santa Barbara (0,06 pouce) ont également battu les précédents enregistrements.

En plus de l’averse, un tremblement de terre a frappé le sud de la Californie près d’Ojai, à environ 130 km au nord-ouest de Los Angeles, enregistrant une magnitude de 5,1, des rapports locaux indiquant qu’il a été largement ressenti dans la région.

Image:

La suite en Basse-Californie. Photo : Edith Aguilar





Cependant, Hilary s’affaiblira probablement à mesure qu’elle se dirigera vers le Nevada, bien que de fortes pluies persisteront, avec la fermeture de milliers d’écoles dans la région de Los Angeles.

Des vidéos de services de transport et de météo postées sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, montrent des déluges d’eau de pluie s’écoulant sur les routes et les pistes, emportant de la boue avec elles.