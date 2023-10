Un mort après que des milliers de roquettes ont été tirées sur Israël par des militants du Hamas alors que les forces militaires déclarent « l’état de guerre »

UNE personne est morte et plus d’une douzaine sont blessées après que des milliers de roquettes ont été tirées sur Israël par des militants du Hamas.

Les forces militaires ont désormais déclaré « l’état de guerre » après les horreurs de ce matin.

Une personne est morte après le tir de milliers de roquettes sur Israël Crédit : Reuters

Des images montrent des bâtiments en feu suite aux attentats, notamment à Tel Aviv Crédit : Reuters

Israël a déclaré l’état de guerre Crédit : Getty

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des voitures et des bâtiments en flammes, avec de larges panaches de fumée visibles à des kilomètres de distance.

Des sirènes de raid aérien ont été entendues dans le sud et le centre d’Israël, tandis que des explosions ont frappé les villes de Tel Aviv, Ashkelon, Yavné et Kfar Aviv.

Des photos des conséquences montraient également les restes calcinés de voitures jonchant les rues.

Sky News a rapporté qu’une personne avait été tuée dans l’attaque, alors qu’un OAP se battait pour sa vie.

Un homme de 20 ans a également été blessé après avoir été touché par des éclats de roquette et aurait été l’un des 15 blessés.

Israël a ordonné aux habitants de rester à proximité des abris anti-bombes dans leurs maisons, déclarant : « L’armée déclare l’état d’alerte de guerre ».

L’armée israélienne a déclaré qu’« un certain nombre de terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien » et qu’elle frappait des cibles dans la bande de Gaza.

Il déclarait : « Le groupe terroriste du Hamas paiera un très lourd tribut ».

Mohammad Deif, commandant militaire du Hamas, a déclaré à la radio du Hamas que 5 000 roquettes avaient été lancées.

La télévision du Hamas a depuis déclaré que 2 000 roquettes supplémentaires avaient été tirées, marquant des heures de frappes incessantes contre Israël.

Il a déclaré : « C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre ».

Des roquettes ont tiré dans le ciel ce matin Crédit : Getty

Des carcasses de voitures calcinées jonchent les rues d’Ashkelon Crédit : AFP

