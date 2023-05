Un mort à la suite d’une fusillade à l’heure du déjeuner au restaurant Fox Lake – Shaw Local

Un frère est mort et un autre est hospitalisé pour des blessures graves à la suite d’une fusillade mardi après-midi au restaurant Fox Lake qu’ils possédaient autrefois ensemble, a annoncé la police.

Des agents de la police de Fox Lake ont été envoyés au restaurant Dockers, 33 West Grand Ave., vers 13 h 05 pour le rapport de coups de feu.

Le chef de la police de Fox Lake, Jimmy Lee, a déclaré que les policiers avaient trouvé Marciano Martinez, 63 ans, mort devant le restaurant des suites d’une blessure par balle auto-infligée. Son frère, Mario Martinez-Benitez, 56 ans, a également été retrouvé à l’extérieur du restaurant et transporté à l’hôpital, selon un communiqué publié mardi soir par le groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake.

Martinez-Benitez a été transporté au centre médical Advocate Condell à Libertyville avec des blessures graves où il se trouvait dans l’unité de soins intensifs mardi soir, a déclaré Lee.

Selon la police, une enquête préliminaire a déterminé que les deux frères étaient d’anciens copropriétaires du restaurant. Le frère aîné, Martinez, s’est rendu au restaurant pour le confronter à une querelle en cours, selon la police.

La dispute a commencé dans la cuisine, où le frère aîné a montré une arme à feu et a tiré sur le jeune frère, selon la police. Martinez-Benitez a pu fuir le restaurant, mais l’homme plus âgé a suivi et a continué à tirer, frappant le jeune homme à plusieurs reprises. Il s’est ensuite effondré, a indiqué la police.

Avant l’arrivée de la police, Marciano Martinez s’est ensuite tué par balle, selon la police.

Le groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake aide la police de Fox Lake dans ses tâches de technicien de la preuve et les détectives de la police de Fox Lake mènent l’enquête en cours.