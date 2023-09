Un mort à Burning Man, détrempé par la pluie — RT Games & Culture

La police du Nevada enquête sur la mort d’un individu lors d’une tempête au festival Burning Man. L’accès au site du festival reste interdit en raison de conditions semblables à celles d’un marécage, et il a été conseillé aux participants de conserver la nourriture et l’eau.

Dans un communiqué samedi soir, le bureau du shérif du comté de Pershing a déclaré qu’il était « enquête actuellement sur un décès survenu lors de cet épisode de pluie. » Aucun détail sur l’identité de la personne ni sur la cause présumée du décès n’a été fourni.















Le festival a débuté dimanche dernier et devait se terminer lundi après l’incendie d’une effigie géante en bois d’où son nom. Cependant, une tempête de pluie samedi a transformé le désert de Black Rock, normalement desséché, en un bain de boue, obligeant les organisateurs à interdire toute entrée et sortie du site.

Les festivaliers ont été priés de conserver la nourriture et l’eau au cas où le terrain ne s’assècherait pas d’ici lundi, et les rapports du festival de dimanche indiquent que les toilettes sont devenues inutilisables.

Le sergent Nathan Carmichael du shérif du comté de Pershing a déclaré aux médias locaux qu’environ 70 000 personnes étaient bloquées sur le site. Ceux qui quittent Burning Man à pied peuvent parcourir 8 kilomètres jusqu’à l’autoroute la plus proche et prendre des navettes pour la ville de Reno, située à environ 160 kilomètres.

Présenté comme une célébration de la communauté, de l’art, de l’expression de soi et de l’autonomie, Burning Man a été fondé en 1986 avec l’incendie d’un homme en bois de 8 pieds sur Baker Beach à San Francisco. Il a lieu dans le désert de Black Rock depuis 1990 et attire des hippies, des célébrités, des influenceurs et des milliardaires de la technologie. Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos font partie des nombreuses élites économiques qui ont assisté au festival ces dernières années.