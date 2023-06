Un mort, 20 blessés dans une fusillade aux États-Unis : rapport

Une personne a été tuée et 20 autres blessées lors d’une fusillade pendant la nuit lors d’une célébration du 19 juin à Willowbrook, dans l’Illinois, a rapporté CNN citant la police.

Certains des blessés ont été emmenés à l’hôpital en ambulance et d’autres sont entrés, a déclaré dimanche le shérif adjoint du comté de DuPage, Eric Swanson. Swanson a déclaré que le motif de la fusillade n’était pas clair et qu’il s’agissait toujours d’une enquête active, a rapporté CNN.

10 patients ont été emmenés dans quatre hôpitaux avec des blessures, allant de blessures par écorchure à des blessures par balle plus graves. Deux personnes blessées étaient dans un état critique, selon Joe Ostrander, chef de bataillon du district de protection contre les incendies des trois États, a rapporté CNN.

Au moins 12 ambulances ont été déployées sur les lieux. Selon les témoins, la fusillade s’est produite vers 00h30 (heure locale) dans un parking de Willowbrook, à environ 21 miles à l’ouest de Chicago, selon le rapport de CNN.

Plus tôt, samedi (heure locale), huit personnes, dont des adolescents, ont été blessées lors d’une fusillade dans le comté de Los Angeles, ont annoncé samedi les autorités. Deux étaient dans un état critique, a rapporté CNN.

Les adjoints du département du shérif du comté de Los Angeles ont répondu tôt samedi à un rapport faisant état de plusieurs victimes par balle dans une résidence de Carson, à environ 17 miles au sud de Los Angeles. La fusillade s’est produite à l’extérieur d’une maison dans un cul-de-sac où entre 20 et 30 personnes auraient été rassemblées, ont déclaré des députés lors d’une conférence de presse.

Selon le chef Myron Johnson de la division des services du comté du département du shérif, l’âge des victimes variait de 16 à 24 ans. zone », a déclaré Johnson, selon CNN.

Les députés ont découvert que cinq victimes avaient été abattues et un témoin leur a dit que deux autres victimes avaient été emmenées à l’hôpital avant l’arrivée des autorités, selon Johnson, a rapporté CNN. Peu de temps après avoir répondu à l’appel initial, les députés ont appris qu’un véhicule s’était écrasé à un quart de mile du site de la fusillade de masse.

Johnson a déclaré: « Lorsque les députés sont arrivés, ils ont découvert qu’un homme hispanique (qui a) 16 ans souffrait d’une blessure par balle au haut du corps. »

Il a déclaré que l’une des six victimes non critiques était sortie de l’hôpital et que toutes les victimes devraient survivre.



(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)