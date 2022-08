Un morse nommé Freya s’est présenté en Norvège. Fallait-elle mourir ?

La semaine dernière, alors que le fjord d’Oslo se prélassait au soleil et regorgeait de nageurs, de plaisanciers et d’enfants profitant de leur dernière semaine de vacances d’été, il a accueilli un visiteur : un morse de 1 300 livres nommé Freya.

Cette semaine est différente. Non seulement l’école a repris et le temps a changé, mais le morse, qui avait été une source de joie et était devenu une sorte de célébrité internationale, est mort.

Dimanche matin, les autorités norvégiennes ont tué Freya, affirmant qu’elle constituait une trop grande menace pour les humains qui n’avaient pas écouté les avertissements répétés de rester loin d’elle. La faire sortir de la zone était “un risque trop élevé”, ont ajouté des responsables.