Un morse de 1 300 livres pourrait être tué s’il met le public en danger

Les experts pensent que Freya est sur le chemin du retour vers le nord, où elle appartient. Mais trouver son chemin peut s’avérer difficile, car le fjord d’Oslo, où il a été repéré le plus récemment, est une impasse sur le chemin du nord. Pour rentrer chez elle, elle doit d’abord repartir vers le sud, jusqu’au Danemark pour passer en Grande-Bretagne, avant de repartir vers le nord.

“Elle doit faire demi-tour, et jusqu’à présent, elle ne l’a pas fait”, a déclaré M. Aae. “Elle n’a pas de carte, elle ne sait pas que c’est une impasse.”

Il n’est pas tout à fait inhabituel qu’un morse se présente dans le nord de l’Europe, et des incidents similaires se sont déjà produits. La plupart des années, au moins un morse peut être aperçu dans les eaux européennes, a déclaré Dan Jarvis, directeur du bien-être et de la conservation chez British Divers Marine Life Rescue.

L’année dernière, un autre morse, Wally, s’est présenté au large des côtes du sud-ouest de l’Angleterre pendant environ six semaines et est monté sur des bateaux dans une zone animée des îles Scilly, un archipel de plus de 150 îles. Les autorités locales lui ont fourni un quai flottant sur lequel s’allonger, car il a détruit les bateaux avec son poids d’environ 1 760 livres. Là aussi, les gens se sont trop approchés et ont pris des photos avec lui, provoquant des situations potentiellement dangereuses et conduisant à des appels à son retrait.