Le récent film Monsterverse Godzilla Vs Kong a attiré beaucoup de monde pour les cinémas au milieu d’une pandémie déchaînée et les choses semblent chercher des caisses enregistreuses de théâtre. Alors que les monstres gigantesques pleuvent les uns sur les autres alors que la bande-annonce et les critiques doivent passer, un étudiant au doctorat en paléontologie des vertébrés à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences a récemment tenté d’imaginer une véritable bataille entre les deux monstres du film, amenant à le pli la compréhension de la morphologie fonctionnelle, qui implique l’étude des relations entre la structure d’un organisme et la fonction de leurs différentes parties. Kiersten Formoso, qui a écrit à l’origine la pièce très intéressante d’un face-à-face réinventé entre le duo sur La conversation, l’a défini comme un combat entre «un reptile géant et un primate géant, et il y a des avantages et des inconvénients biologiques relatifs que chacun aurait».

En commençant, Formoso a reconnu que même si Godzilla et le singe titulaire King Kong sont bien au-delà de la possibilité biologique d’exister réellement en raison de la taille gigantesque et des lois de la physique, une réimagination est un concept intéressant.

À propos de King Kong, comme l’observe Formoso, en raison de sa position verticale et bipède, de ses jambes épaisses et de sa prise de ses bras, il pourra utiliser des outils et sa similitude avec les humains lui permettra de bénéficier de certaines capacités biomécaniques. De plus, la capacité de Kong à faire pivoter son torse, comme les humains, fait de lui un bon lanceur et donc il peut aussi manier des armes.

Formoso observe également que ses attributs ressemblant à des gorilles de longs bras musclés, un museau court avec de grandes rangées de dents acérées et en général son agilité en feront un grand prétendant à la fente supérieure du roi monstre.

Mais en arrivant à Godzilla, le gigantesque reptile semi-aquatique s’est révélé être une force tout aussi dangereuse, à l’aise sur terre et sur l’eau. Le monstre a également des branchies comme le montrent les films. Une arme très puissante que Formoso souligne pour le reptile géant est sa queue, que le monstre garde basse tout en se tenant au sol. Formoso observe que la position dressée aide le monstre géant à obtenir de la stabilité, mais donne également une impulsion à sa queue et à son utilisation comme arme. Le reptile a également plusieurs rangées de pointes sur le dos, la bouche pleine de dents coriaces et des mains capables de tout saisir.

En regardant un tout en opposant les deux, Formoso dit que bien que les deux soient de tailles à peu près similaires (Kong pourrait être un peu plus petit), leurs capacités de combat sont davantage ce qui pourrait décider d’un vainqueur.

Quant à Godzilla, le reptile géant utiliserait probablement son énorme queue pour attaquer, un peu comme un lézard. Mais quant à Kong, son agilité et son niveau de confort sur terre, y compris ses bras puissants, peuvent constituer une menace pour son adversaire géant. Mais la morsure de Godzilla est mortelle, presque comme les dents d’un crocodile et d’un varan. En outre, les pointes sur son dos peuvent être utilisées pour bloquer et blesser une menace.

Bien que les deux monstres aient un énorme fan à suivre, la bataille serait très proche, ce que les cinéphiles peuvent garantir. Et tandis que Formoso dit qu’une bataille sur terre pourrait donner un léger avantage à Kong, mais les forces du reptile géant de sa queue, de sa pointe et de l’énorme impact de son corps sont quelque chose de très difficile à surmonter pour le primate. En outre, le monstre a un souffle atomique, qui est une explosion d’énergie nucléaire extrêmement chaude. Mais pour l’utiliser pour cette réimagination, Formoso dit que jusqu’à ce que l’on trouve des preuves d’un dinosaure ou de tout animal avec un trait similaire, ce trait particulier ne peut pas être compté comme une capacité du reptile géant.