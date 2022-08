Un mordu de la GRC en Ontario a passé 2 semaines en prison après le massacre de la Nouvelle-Écosse

Warren Thwing collectionne des trains miniatures et des accessoires Avro Arrow, des affiches et des timbres. Les souvenirs conservés chez lui à Kingston, en Ontario, couvrent l’aviation, le hockey, Star Trek et les courses automobiles. Mais de loin, son plus gros butin est celui des souvenirs de la GRC.

“J’ai toujours été un amoureux de la GRC”, a-t-il déclaré lors d’une entrevue avec CBC News. « Je voulais me joindre à la GRC il y a des années, mais j’étais ce à court de la taille requise – c’était cinq pieds huit pouces et j’étais à court d’un demi-pouce. “

Au lieu de cela, il a canalisé sa ferveur pour la police nationale dans son équipement. Il dit avoir dépensé des milliers de dollars, principalement sur eBay et lors d’expositions de collectionneurs, pour des centaines d’articles, dont trois uniformes complets, des écussons, des insignes d’épaule, des casquettes, des épingles de col, des épaulettes et un chapeau Stetson. Sur son manteau se trouvent des figurines de la GRC et deux bustes commémoratifs en céramique de Royal Doulton .

Il s’est habillé en uniforme de serge rouge il acheta et fit faire des portraits dans sa maison ; il a posté les photos en ligne et les a encadrées pour son mur à la maison. Sa chronologie Facebook est pleine de bons souhaits et de félicitations aux gendarmes pour divers anniversaires et réalisations.

Thwing dit qu’il n’aurait jamais imaginé que sa passion – la police l’appelle une obsession – irait un jour vers le sud.

Raid tiré par des armes à feu

À 6 h 30 le 7 mai 2020, Thwing était au lit, écoutant la radio, sur le point de commencer sa journée.

“Tout ce que j’ai entendu, c’est un – pardonnez l’expression – un sacré coup, et des éclats de verre et tout. Et l’alarme de ma maison.”

Les membres de l’équipe SWAT en tenue de commando ont défoncé sa porte latérale et se sont précipités dans sa maison et sa chambre, fusils tirés. Sa caméra de sécurité à domicile a capturé sept officiers, bien que Thwing dit qu’il se souvient plus d’une douzaine.

REGARDER | Une caméra de sécurité à domicile filme une descente de police au domicile de Warren Thwing en mai 2020 :

La police perquisitionne la maison d’un buff de la GRC Une caméra de sécurité surprend l’équipe SWAT entrant dans la maison de Kingston, en Ontario, à la recherche d’équipement de la GRC, à la suite du massacre de la N.-É.

Quand ils lui ont dit qu’ils étaient là pour exécuter un mandat de perquisition pour s’être fait passer pour un policier, Thwing a déclaré que cela n’avait aucun sens pour lui. Il a dit avoir demandé à un officier : “Pourquoi n’avez-vous pas sonné à la porte ? Et il a dit : ‘Vous aviez une arme à feu.’ J’ai dit : ‘Ouais. C’est fermé.'”

Il y a des décennies, Thwing avait hérité d’un revolver antique ébréché et terni de son grand-père, a-t-il déclaré. Thwing a dit qu’il n’avait jamais tiré et qu’il ne possédait aucune balle.

Thwing a été menotté, emmené au poste de police et accusé d’un chef d’accusation d’usurpation d’identité d’agent de la paix. Il a eu une première comparution devant le tribunal plus tard dans la journée.

Les gendarmes de la N.-É. étaient en état d’alerte

Dans des circonstances normales, la collection d’articles de la GRC de Thwing n’aurait peut-être jamais attiré l’attention des autorités. Mais à peine 2 semaines et demie plus tôt, le 18 avril 2020, un autre homme qui avait acquis un authentique uniforme de la GRC massacré 22 personnes à Portapique et dans les environs, en N.-É., y compris un gendarme. Il a échappé à la police pendant 13 heures, en partie parce qu’il était conduire une voiture de patrouille désaffectée de la GRC acheté lors d’une vente aux enchères et réaménagé pour ressembler à la vraie chose.

Dans les semaines qui ont suivi, la GRC de la Nouvelle-Écosse a parcouru les médias sociaux à la recherche de quiconque avait publié des photos d’équipement de la GRC. La force a déclaré à CBC dans un courriel que “les agents de la GRC en Nouvelle-Écosse surveillaient les plateformes de médias sociaux concernant l’utilisation d’articles d’uniforme de la GRC par des employés non membres de la GRC”.

Thwing a publié cette photo de lui-même dans un uniforme de cérémonie de la GRC, à l’intérieur et à la maison, le 4 mars 2019. “J’aurais vraiment aimé pouvoir le porter tous les jours de ma vie, mais malheureusement, je n’étais pas assez grand pour m’enrôler à l’époque. ,’ il a écrit. Plus d’un an plus tard, la police citait l’image comme faisant partie de ses motifs de perquisitionner sa maison. (Warren Thwing/Facebook)

Les agents ont noté de nombreuses photos d’articles d’uniforme de la GRC en ligne, selon le courriel. Des équipements comme la tunique traditionnelle en serge rouge peuvent être achetés sur eBay, et le boutique en ligne officielle Mountie vend abondance de éléments avec le GRC logo .

Mais le seul cas qui a déclenché l’alarme était un compte Facebook sous le nom de Warren Thwing.

“Cet individu était sur les photos portant les éléments de l’uniforme en public. C’est pourquoi l’information a été transmise à la police de juridiction en Ontario”, a déclaré la GRC.

Un porte-parole de la GRC a souligné qu’il n’y avait absolument aucun lien entre le tireur de la Nouvelle-Écosse et Thwing.

La GRC a renvoyé l’enquête à la police locale de Kingston le 5 mai 2020. Un détective de Kingston s’est ensuite rendu sur la page Facebook de Thwing et a noté un certain nombre de ses entrées : une de mars 2019, où il est chez lui vêtu de son uniforme rouge de cérémonie ; un autre d’octobre 2019, où il se promenait sur le campus de l’Université Queen’s dans un pantalon assorti à l’uniforme à rayures jaunes de la GRC, un sweat à capuche de la GRC qu’il a acheté en ligne à la boutique officielle de la gendarmerie et un chapeau avec un écusson de la GRC acheté en magasin ; et une photo de Thwing à la maison portant le même chapeau et un masque facial auquel il avait attaché un insigne de la GRC.

La police était très préoccupée par une photo Facebook d’octobre 2019 de Thwing en public, portant un pantalon assorti à l’uniforme de la GRC, une casquette avec l’écusson de la GRC et un sweat à capuche de la GRC qu’il a acheté dans la boutique de cadeaux en ligne officielle de la GRC. “Je pense qu’il est probable que si un membre du public avait vu Thwing … cette personne croirait que Thwing était un agent de la paix”, a écrit un détective. (Soumis par Warren Thwing)

Le détective a demandé le lendemain pour obtenir un mandat de perquisition pour la maison de Thwing. “Je crois que William Warren Thwing s’intéresse à la GRC et a été en public portant ce qui semble être un uniforme de la GRC”, a-t-il écrit dans sa demande de mandat de perquisition. “Je crois qu’il est probable que si un membre du public avait vu Thwing porter son uniforme, cette personne croirait que Thwing était un agent de la paix.”

L’application de mandat de perquisition a déclaré que la police craignait que Thwing ait “un intérêt pour l’automutilation” parce que sa bio Facebook à l’époque disait: “Je suis le plus gros raté et je me demande vraiment pourquoi je suis né. J’aurais aimé être morte.”

La police a également signalé que Thwing avait un permis d’armes à feu et était le propriétaire enregistré d’un revolver.

2 semaines de prison

“ Se faire passer pour un agent de la paix “, comme on l’appelle officiellement, est une infraction relativement mineure. Les tribunaux ont condamné les primo-délinquants à une amende aussi minime que 200 $, bien que la peine maximale soit jusqu’à cinq ans de prison.

L’avocate de la défense pénale Leora Shemesh, que la CBC a consultée au sujet de l’affaire Thwing mais qui n’y a pas participé, a déclaré que les circonstances auraient dû lui permettre d’être libéré sur promesse de comparaître en cour à une date ultérieure.

L’avocate pénale Leora Shemesh a examiné les preuves utilisées par la police pour obtenir un mandat de perquisition dans l’affaire Thwing et a déclaré qu’elle avait “du mal à comprendre où était l’infraction”. (Mehrdad Nazarahari/CBC)

Mais lors de sa première comparution devant le tribunal, quelqu’un – Thwing ne sait pas qui parce qu’il a comparu par vidéoconférence – lui a demandé de subir une évaluation psychiatrique. En raison des exigences d’isolement liées au COVID-19 dans les prisons provinciales à l’époque, il a été détenu pendant deux semaines avant d’être finalement libéré, à condition qu’il remette tous “les vêtements, badges ou autres accessoires de police” à la police de Kingston.

Thwing a déclaré que c’était une période difficile en prison, avec des verrouillages liés au COVID confinant les détenus dans leurs cellules jusqu’à trois jours à la fois. Il n’a pas reçu tous ses médicaments sur ordonnance, pour son diabète et sa maladie cardiaque, a-t-il dit, et au début, il n’a pas reçu la bonne nourriture.

L’accusation portée contre lui a été retirée en mars 2021.

“Un simple coup à la porte du gars”

Des policiers en tenue de commando se frayant un chemin, sans préavis, dans la maison de quelqu’un sont censés être rares au Canada. Par un précédent juridique de longue date — des centaines d’années — les agents sont généralement tenus de frapper et de déclarer leur présence et leur but lors de l’exécution d’un mandat de perquisition.

Des exceptions sont autorisées en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’il existe des motifs raisonnables de craindre la destruction de preuves ou un préjudice potentiel aux agents ou aux occupants de la maison.

“En général, les entrées de mandat de perquisition sans coup sûr, surtout avec autant d’officiers sur un [SWAT team]c’est pour les armes à feu et les gangs – parfois la pédopornographie”, a déclaré Shemesh.

REGARDER | Le mordu de la police montée a passé 2 semaines en prison : Un homme de l’Ontario dit que la police a fait une descente chez lui en raison d’un tuyau sur des souvenirs de la GRC Un Ontarien se bat pour effacer son nom deux ans après que la police a défoncé sa porte lors d’une descente sans frapper, agissant sur une information concernant sa collection de souvenirs de la GRC à la suite de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse.

CBC News lui a montré la demande de mandat de perquisition de la police de Kingston et un rapport d’incident de la police de 2018, lorsque Thwing a annoncé que c’était le moment opportun pour sauter d’un pont piétonnier à proximité de Gananoque, en Ontario, qui était fermé pour construction (Thwing a déclaré à CBC il a déformé le sens de l’humour et le message était une blague). Elle a également regardé les images de la caméra de sécurité à domicile de la descente de police sur la résidence de Thwing.

Shemesh a déclaré que non seulement elle pensait que le raid de porte-à-porte n’était pas nécessaire, mais qu’elle ne voyait pratiquement aucune justification pour un mandat de perquisition.

“J’ai eu du mal à comprendre où était l’infraction. Même quand j’ai lu le mandat pour la première fois, j’ai presque eu l’impression qu’il me manquait quelque chose, qu’il devait y en avoir plus”, a-t-elle déclaré.

“Un simple coup à la porte du gars aurait eu le même effet.”

Thwing a des photos chez lui et sur Facebook où il porte l’équipement traditionnel de la GRC. Il était un grand fan de la force et avait un rêve non réalisé de devenir gendarme. (Craig Chivers/CBC)

La police de Kingston n’a pas répondu aux questions de CBC News la semaine dernière, affirmant que les agents impliqués dans l’opération étaient en vacances.

Un enquête en cours sur CBC News dans des raids policiers sans coup férir à travers le Canada a révélé de nombreuses opérations douteuses , y compris lorsque des équipes tactiques pénètrent dans les maisons des gens en se basant en grande partie sur les preuves d’informateurs confidentiels rémunérés, mais ne trouvent ensuite aucune des drogues ou des armes qu’elles avaient anticipées. Certaines forces de police ont reconnu sous serment qu’elles utilisent des raids sans coup sûr – appelés «entrées dynamiques» dans le langage policier – dans presque toutes les affaires de drogue.

Il n’y a pas de décompte national officiel, mais grâce à des demandes d’accès à l’information, la CBC a compté des centaines de raids sans coup férir chaque année au Canada, ce qui a incité certains avocats de la défense et chercheurs en criminologie à réclament une réglementation plus stricte de la tactique.

Un problème, conviennent les experts juridiques, est que personne – ni la police, ni les ministères provinciaux qui les supervisent – ne suit la fréquence à laquelle une perquisition au domicile de quelqu’un n’entraîne aucune accusation, ou toutes les accusations sont retirées, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen d’évaluer correctement l’efficacité de la tactique.

Shemesh a déclaré qu’exiger que la police obtienne l’approbation d’un juge à l’avance aiderait à contenir une pratique qui est devenue plus courante ces dernières années.

Permis d’armes à feu en danger

Depuis le raid, Thwing dit qu’il a du mal à dormir. Ses primes d’assurance habitation ont augmenté après avoir déposé une réclamation de 5 000 $ pour remplacer sa porte vitrée que la police a détruite. Bien que certains de ses souvenirs lui aient été rendus, la police a conservé pour plus de 1 000 $ d’articles considérés comme des équipements officiels de la GRC, a-t-il déclaré.

Le revolver Smith & Wesson Thwing hérité de son grand-père a environ 120 ans, estime-t-il. Thwing dit qu’il n’a jamais tiré et qu’il ne possède pas de balles. (Warren Thwing/Facebook)

Et bien que son accusation criminelle ait été abandonnée, son calvaire judiciaire n’est pas terminé. La police veut maintenant lui retirer son permis d’armes à feu. Un agent provincial des armes à feu a écrit à Thwing que « votre collection de souvenirs de la GRC a dépassé le stade de la collection et est clairement devenue une obsession.… Votre obsession pour la GRC et l’imitation de leur uniforme dans vos choix de mode quotidiens me préoccupent beaucoup.

Les archives judiciaires montrent que le médecin de Thwing s’oppose également à ce qu’il ait un permis d’armes à feu, sans dire pourquoi.

Thwing le combat et a une audience à la fin du mois.

Autrefois ardent partisan de la GRC, il dit avoir maintenant des sentiments mitigés.

“Pourquoi ne m’as-tu pas appelé ? Pourquoi n’as-tu pas décroché le téléphone et dit : ‘Warren, on aimerait te parler ?'”