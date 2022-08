Un morceau élégant de l’histoire du chemin de fer arrive à Oregon Depot pour la prochaine phase de restauration – Shaw Local

OREGON – Après avoir parcouru le Midwest pendant 20 ans et fait attendre les passionnés de chemin de fer pendant les cinq dernières semaines, le wagon à dôme vintage Silver View peut désormais appeler l’Oregon “chez lui”.

“On dirait qu’il a une maison maintenant”, a déclaré Mike Abernethy, un résident de St. Charles qui possède la voiture à dôme emblématique qui accompagnait autrefois le célèbre Twin Sister Cities Zephyr. “C’est à peu près un rêve devenu réalité pour moi de savoir maintenant qu’il a une bonne maison.”

Cette maison est le Oregon Depot Museum, à la limite sud de l’Oregon, une ville de 3 800 habitants à environ 40 miles à l’ouest de DeKalb. Le Silver View est arrivé en ville dimanche après-midi, surprenant Abernethy et les membres du conseil d’administration du musée de l’Oregon Depot qui attendaient son arrivée lundi. Son arrivée a été retardée à plusieurs reprises après que la voiture ait quitté son ancienne maison à Charles City, Iowa fin juillet.

“Elle est enfin là”, a déclaré Roger Cain, souriant largement alors que l’élégante voiture de tourisme en acier inoxydable était reculée dans son nouvel emplacement à l’ouest du Dépôt par des cheminots. “Nous y travaillons depuis trois ans, et maintenant c’est ici.”

Cain est l’un des rares membres du conseil d’administration du musée à avoir travaillé pour que la voiture-dôme soit transférée au dépôt de l’Oregon.

La voiture à dôme vintage Silver View est arrivée au dépôt de l’Oregon le 22 août 2022. La voiture à dôme vintage Silver View est arrivée au dépôt de l’Oregon le 22 août 2022 pour commencer la phase 1 de sa restauration. (Earleen Hinton/Shaw Media)

“Nous avons rencontré Mike à Sycamore il y a trois ans et avons commencé à en parler”, a déclaré Cain.

L’idée de déplacer la signature Vista Dome du célèbre Twin Cities Zephyr de Burlington est née lorsque l’ancien résident de l’Oregon Peter Medins, maintenant de Woodstock, a rencontré Abernethy lors d’une visite en train dirigée par Abernethy. Lorsqu’ils ont commencé à parler des travaux de restauration en cours d’Abernethy sur l’élégant wagon, Medins a suggéré de déménager dans l’Oregon.

Medins se souvient d’avoir fait un voyage de l’Oregon à Minneapolis sur le Twin Cities Zephyr dans son enfance et a suggéré à Abernethy de rapprocher le Silver View de St. Charles afin que les travaux de restauration puissent être surveillés et exécutés plus facilement.

Abernethy est propriétaire du Silver View depuis 20 ans après l’avoir acheté lors d’une vente aux enchères auprès d’une compagnie ferroviaire de New York. Il se souvenait d’avoir regardé le Zephyr – avec le Silver View en remorque – au début des années 1950 lors d’une visite chez sa tante et son oncle près de Prairie Du Chien, Wisconsin.

“Quand nous allions leur rendre visite, ils disaient ‘Oh, emmenons Mike voir le Zephyr’. Et chaque fois que je voyais le Silver View à l’arrière, c’était un gros problème pour moi », a déclaré Abernethy.

La voiture était entreposée dans l’Iowa et à Saint-Louis avant d’être entreposée à l’extérieur à Charles City, Iowa. Il a décidé d’explorer le déplacement vers l’Oregon après que le Silver View ait été endommagé par des vandales.

“Ils ont jeté des pierres et cassé certaines fenêtres”, a-t-il déclaré.

Le conseil du musée de l’Oregon Depot s’est vu offrir un don de contrepartie de 5 000 $ de Medins pour les coûts associés au déménagement avec Silver View. Le conseil a égalé son don avec des fonds donnés par des donateurs locaux.

Plus tôt cette année, les responsables du Burlington Northern Santa Fe Railway ont accepté de remplacer et d’améliorer la voie “maison” – la voie qui desservait autrefois la gare de marchandises – juste à l’ouest du dépôt de l’Oregon pour que le Silver View puisse s’y asseoir.

Cette voie, au nord de la ligne de fret active de la BNSF, sera la nouvelle maison du Silver View lors de ses deux prochaines phases de restauration.

La phase 1 consistera à remettre le Silver View dans son état d’origine, avec quelques extras supplémentaires. La phase 2 comprendra la préparation du Silver View pour le voyage en train.

Cain a déclaré que le fait d’avoir la voiture dans l’Oregon devrait aider à accélérer la restauration.

“Nous déploierons l’ensemble du plan le 8 octobre”, a-t-il déclaré. « Nous aurons des priorités ciblées. La collecte de fonds va être critique. Les travaux seront effectués par des artisans. »

Par exemple, les sièges de la voiture sont retapissés par un résident de l’Oregon.

“Le but est de donner à une personne l’expérience de ce que c’était que de rouler dans une voiture à dôme sur le Zephyr”, a déclaré Abernethy, notant que la voiture, une fois restaurée, pourrait être un lieu fixe pour des événements de collecte de fonds. “Il peut accueillir 24 personnes. Je le vois comme un effort de collaboration et cela permet également à l’Oregon et au Depot d’être plus visibles du public.”

Les travaux sur l’extérieur du Silver View commenceront bientôt, a-t-il déclaré.

Abernethy parlera du Silver View à 10 heures ce samedi 27 août au dépôt de l’Oregon.

Abernethy est président et voyagiste de Zephyr Route, une petite entreprise privée qu’il a lancée pour financer la restauration de Silver View. Son site internet est www.zephyrroute.com.

Dépôt de l’Oregon

L’Oregon Depot Museum a été restauré par des volontaires locaux et abrite un musée qui reflète l’histoire des voyages en train vers et depuis la ville de 3 800, située à 40 miles à l’ouest de DeKalb. Pour plus d’informations sur le dépôt de l’Oregon, rendez-vous sur http://oregonil.com/oregon-depot-museum/.

Argent Voir les faits

Les informations suivantes ont été fournies par l’Oregon Depot.

Silver View a été construit par Budd Co. et livré à Burlington Northern-Santa Fe le 29 novembre 1947. Il est immédiatement devenu l’une des voitures Vista Dome emblématiques des célèbres Twin Cities Zephyrs de Burlington. Les Twin Cities Zephyrs opéraient entre Chicago et les villes de saké de son nom. Il a été commercialisé comme “où la nature sourit à 300 miles”.

Silver View et sa voiture sœur, Silver Vista, fonctionnaient toutes deux comme des voitures-salons de jour avec un salon.

Leurs dômes ont été configurés avec les 24 sièges habituels. Le « rez-de-chaussée » des voitures comptait 26 sièges de salon à l’extrémité arrière/d’observation.

Les cheminots surveillent la voie ferrée alors que le wagon Silver View est reculé vers son nouvel emplacement juste à l’ouest du dépôt de l’Oregon lundi. La voiture-dôme faisait partie du Zephyr’s Twin Cities Express et a été transportée en Oregon pour commencer son processus de restauration. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Mike Abernethy de St. Charles s’entretient avec le membre du conseil d’administration du musée de l’Oregon Depot Rob Hough IV et sa femme Lynette alors qu’ils se tenaient à l’arrière de sa voiture à dôme Silver View après son déménagement dans sa nouvelle maison à l’ouest de l’Oregon Depot lundi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Rob Hough et Roger Cain, membres du conseil d’administration du musée de l’Oregon Depot, pointent vers la voie de fret alors que le wagon Silver View est déplacé vers sa nouvelle maison à l’ouest de l’Oregon Depot lundi. La voiture, qui faisait partie du Twin Cities Express du Zephyr, a été transportée dimanche en Oregon. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Mike Abernethy (au centre), propriétaire du wagon Silver View, marche avec Rob et RG Hough en attendant que les cheminots déplacent le wagon dôme d’époque vers sa nouvelle maison à l’ouest du dépôt de l’Oregon lundi. La voiture a été transportée au dépôt de l’Oregon en tant que “camion de queue” avec d’autres wagons dimanche après-midi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Rob Hough IV et Roger Cain, membres du conseil d’administration du musée de l’Oregon Depot, discutent avec Mike Abernethy de St. Charles (à droite) après que la voiture à dôme Silver View ait atteint sa nouvelle maison à l’ouest de l’Oregon Depot lundi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les membres du conseil d’administration du musée de l’Oregon Depot, Rob Hough IV et Roger Cain, ainsi qu’un autre bénévole, ont installé une clôture autour de la voiture-dôme Silver View après son déménagement dans sa nouvelle maison à l’ouest du dépôt lundi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Mike Abernethy de St. Charles et Roger Cain, membre du conseil d’administration du musée de l’Oregon, regardent la voiture-dôme Silver View atteindre sa nouvelle maison à l’ouest du dépôt de l’Oregon lundi. (Earleen Hinton/Shaw Media)