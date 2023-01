Un morceau d’EastEnders pour attraper le VIH alors que le savon s’attaque à la condition 20 ans après la mort de Mark Fowler

L’idole d’EASTENDERS, Zack Hudson, découvrira qu’il est séropositif dans une nouvelle histoire percutante – vingt ans après qu’ils soient entrés dans l’histoire avec le diagnostic de Mark Fowler.

Le feuilleton de la BBC travaille avec le Terrence Higgins Trust pour l’intrigue dramatique qui verra le chef Zack, joué par James Farrar, 35 ans, se dire séropositif.

Zack Hudson recevra un diagnostic de VIH dans un scénario émotionnel d’EastEnders[/caption] Bbc

Mark Fowler de Todd Carty est décédé d’une forme de lymphome non hodgkinien liée au sida il y a 20 ans[/caption]

Les téléspectateurs regarderont mardi alors que Zack se fait dire par un vieil ami, appelé Brett, qu’il a le VIH.

On verra alors Brett encourager Zack à se faire tester lui-même – à qui on dit à son tour qu’il est atteint de la maladie.

Les patrons du savon ont travaillé avec l’organisme de bienfaisance pour refléter avec précision et sensibiliser au VIH, depuis le lendemain de la réception d’un diagnostic jusqu’aux options de traitement et aux implications pour Zack, reflétant ce que c’est maintenant que de vivre avec le virus.

Une source a déclaré: “C’est une histoire énorme pour James et EastEnders.

«Ils ont travaillé incroyablement dur pour s’assurer que tous les détails sont corrects.

“Ce sera une montre émotionnelle pour les téléspectateurs.”

EastEnders a travaillé avec le Terrence Higgins Trust sur le scénario.

Le directeur général de l’organisme de bienfaisance, Ian Green, a déclaré au Sun: “C’était incroyable de travailler avec EastEnders sur l’histoire de Zack pour montrer aux gens à travers le Royaume-Uni qu’un diagnostic de VIH ne doit pas vous empêcher de vivre pleinement votre vie.”

EastEnders est entré dans l’histoire dans les années 1990 lorsqu’il a abordé le sujet avec Mark Fowler attrapant le VIH – et développant plus tard le SIDA.

Le personnage bien-aimé, joué par Todd Carty, a quitté Walford en 2003 – avant de mourir hors écran un an plus tard.

Le nouveau scénario montrera les développements dans le traitement du VIH et comment les choses ont changé depuis l’époque de Mark.

Ian a ajouté : « Au plus fort de l’épidémie de VIH dans les années 1990, nous avons travaillé avec EastEnders sur l’histoire de Mark Fowler pour nous assurer que le VIH était représenté avec précision à l’écran.

“Mark a été le premier personnage de télévision grand public britannique à recevoir un diagnostic de VIH.

“Son histoire a été vue par des millions de personnes et a contribué à changer les attitudes à l’égard du virus alors que la peur et la désinformation étaient monnaie courante.”

« Plus de 30 ans après l’histoire de Mark et, malheureusement, les mythes sur le VIH sont encore entretenus par beaucoup trop de gens.

« Les progrès incroyables que nous avons réalisés en matière de VIH signifient que les personnes sous traitement anti-VIH efficace ne peuvent pas transmettre le virus et peuvent avoir une espérance de vie normale.

“Nous espérons que le scénario de Zack éduquera les téléspectateurs sur la réalité du VIH en 2023 et suscitera des conversations dans les salons à travers le Royaume-Uni.”

Le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, a ajouté: «EastEnders n’a jamais hésité à couvrir des problèmes sensibles et l’histoire de Zack en fait partie.

“Il y a encore tellement de mythes et de désinformation autour du VIH, donc travailler en étroite collaboration avec Terrence Higgins Trust nous a permis de vraiment comprendre ce que c’est pour ceux qui reçoivent un diagnostic de VIH et nous espérons que ce scénario apportera une plus grande sensibilisation au VIH et à ce que c’est comme vivre avec le virus en 2023. »

EastEnders a travaillé en étroite collaboration avec le Terrence Higgins Trust[/caption]