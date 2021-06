Un morceau de la falaise de Pictured Rocks tombe dans le lac Supérieur: vidéo

DETROIT— Jahn Martin visitait Pictured Rocks National Lakeshore lorsqu’un morceau de falaise de 200 pieds s’est soudainement détaché et est tombé dans le lac Supérieur.

Il a filmé toute la scène en vidéo.

Il était sur un ponton avec des amis quand ils ont entendu le mur craquer et craquer, a-t-il déclaré à Mid-Michigan Now. Puis, en moins de 60 secondes, la falaise a glissé et s’est écrasée dans l’eau.

« Nous pouvions entendre la paroi de la falaise éclater et se fissurer et en 60 secondes, une section de falaise d’environ 200 pieds de large est tombée devant nous », a déclaré Martin à WLUC-TV. « Les éclaboussures et la vague de houle étaient très dramatiques. »

Les chutes de pierres peuvent se produire pour diverses raisons, allant de l’infiltration d’eau entre les fissures aux tremblements de terre en passant par la croissance de la végétation. Les variations de température et la chaleur extrême peuvent également entraîner une instabilité, selon le National Park Service. Les falaises du parc sont de 50 à 200 pieds au-dessus du lac.

Pourtant, le service du parc dit qu’il est difficile d’identifier un déclencheur spécifique pour les chutes de pierres individuelles, y compris celle dont Martin a été témoin.

Il y a eu un effondrement similaire en 2019, lorsque des kayakistes en excursion ont échappé de peu à une blessure lorsqu’une grande partie de la falaise s’est écrasée dans le lac Supérieur.

Associated Press a contribué à cette histoire.

