Un morceau de croûte terrestre vieux de 4 milliards d’années découvert sous l’Australie

Des chercheurs de l’Université Curtin d’Australie ont découvert un morceau de la croûte terrestre qui date de 4 milliards d’années.

Le morceau, trouvé sous le sud-ouest de l’Australie-Occidentale et de la taille de l’Irlande, a été découvert par des chercheurs utilisant “des lasers plus petits qu’un cheveu humain”.

Les lasers ont ciblé des grains d’un minéral extrait du sable de la plage, a déclaré l’Université Curtin dans un communiqué de presse lundi. L’annonce détaille un étude publiée en juin à Terra Nova. Les lasers ont montré où les grains ont été érodés à l’origine et leur histoire géologique.

La recherche aide à montrer comment la Terre a évolué pour soutenir la vie, car ce morceau de croûte “a influencé l’évolution géologique de WA au cours des derniers milliards d’années”, a déclaré Ph.D. a déclaré lundi l’étudiant Maximilian Droellner, qui dirigeait l’équipe.

“Ce morceau de croûte a survécu à plusieurs événements de formation de montagnes entre l’Australie, l’Inde et l’Antarctique et semble toujours exister à des dizaines de kilomètres de profondeur sous le coin sud-ouest de WA”, a déclaré Droellner. “Il semble que de nombreuses régions du monde aient connu un moment similaire de formation et de préservation précoces de la croûte. Cela suggère un changement significatif dans l’évolution de la Terre il y a environ quatre milliards d’années, alors que le bombardement de météorites diminuait, que la croûte se stabilisait et que la vie sur Terre commençait à s’établir. .”