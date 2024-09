Un monument confédéré du Mississippi, recouvert pendant 4 ans, est déplacé

GRENADE, Miss. — Une ville du Mississippi a démonté un monument confédéré qui se dressait sur la place du palais de justice depuis 1910 – une silhouette qui était étroitement enveloppée dans des bâches depuis quatre ans, symbolisant la division persistante de la communauté sur la manière de commémorer le passé.

Le premier maire noir de Grenade depuis vingt ans semble déterminé à donner suite au projet de la ville de déplacer le monument sur un autre terrain public. Une dalle de béton a déjà été coulée derrière une caserne de pompiers à environ 5,6 kilomètres de la place.

Mais un nouveau conflit pourrait se développer. Une élue républicaine d’une autre région du Mississippi a écrit aux responsables de Grenade pour leur dire qu’elle estimait que la ville violait une loi de l’État qui restreint le déplacement des monuments commémoratifs de guerre.

Le conseil municipal de Grenade a voté le déplacement du monument en 2020, quelques semaines après la police a tué George Floyd à Minneapolis. Le vote semblait opportun : les législateurs du Mississippi venaient a retiré le dernier drapeau d’état aux États-Unis, où l’emblème de bataille des Confédérés était mis en évidence.

Les bâches ont été installées peu après le vote, recouvrant le soldat confédéré et le piédestal sur lequel il se tenait. Mais même si les gens se plaignaient de cette horreur, le déménagement a été retardé par des budgets serrés, la bureaucratie de l’État ou des atermoiements politiques. Les explications varient selon la personne interrogée.

Un nouveau maire et un nouveau conseil municipal ont pris leurs fonctions en mai, prêts à agir. Le 11 septembre, sans préavis, la police a bloqué la circulation et une équipe de travail a démonté et retiré la structure en pierre de 6,1 mètres (20 pieds).

« Je suis heureux de voir l’œuvre déménager dans un autre endroit », a déclaré Robin Whitfield, un artiste qui possède un atelier juste à côté de la place historique de Grenade. « Cela montre que quelque chose a changé. »

Whitfield, qui est blanche, a néanmoins déclaré qu’elle aurait aimé que les dirigeants de Grenade invitent la communauté à engager un dialogue sur le symbole, afin de combler le fossé entre ceux qui pensent que le déplacer revient à effacer l’histoire et ceux qui le voient comme un rappel quotidien de la suprématie blanche. Elle était parmi les rares personnes à regarder une grue soulever des parties du monument sur un camion à plateau.

« Personne n’en a jamais parlé, à part en criant sur Facebook », a déclaré Whitfield.

Le maire Charles Latham a déclaré que le monument était « une figure assez conflictuelle » dans la ville de 12 300 habitants, où environ 57 % des résidents sont noirs et 40 % sont blancs.

« Je comprends que les gens avaient des proches et des biens pour se battre et mourir dans cette guerre, et ils devraient être fiers de leur famille », a déclaré Latham. « Mais il faut comprendre qu’il y a eu des gens qui ont été opprimés par ce drapeau confédéré. Il y a eu beaucoup de haine et de violence perpétrées contre les personnes de couleur, sous la couleur de ce drapeau. »

La ville a reçu l’autorisation du Département des archives et de l’histoire du Mississippi de déplacer le monument confédéré, comme demandé. Mais la représentante Stacey Hobgood-Wilkes de Picayune a déclaré que le site de la caserne de pompiers était inapproprié.

« Nous sommes prêts à poursuivre les démarches qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir que la statue soit déplacée vers un endroit plus approprié », a-t-elle écrit, suggérant un cimetière confédéré plus proche de la place du palais de justice comme alternative. Elle a déclaré que la Ladies Cemetery Association était prête à céder une parcelle à la ville pour que cela soit possible.

Le monument confédéré de Grenade est l’un des centaines d’autres dans le Sud, dont la plupart ont été inaugurés au début du XXe siècle, lorsque des groupes tels que les United Daughters of the Confederacy cherchaient à façonner le récit historique en valorisant la mythologie de la cause perdue de la guerre civile.

Les monuments, dont beaucoup se trouvent à l’extérieur des palais de justice, ont fait l’objet d’un nouvel examen après une suprémaciste blanc avoué qui avait posé avec des drapeaux confédérés sur des photos publiées en ligne a été tué neuf personnes noires à l’intérieur de l’église épiscopale méthodiste africaine historique Emanuel à Charleston, en Caroline du Sud, en 2015.

Le monument de Grenade comprend des images du président confédéré Jefferson Davis et un drapeau de bataille confédéré. Il est gravé d’éloges pour « les nobles hommes qui ont défilé sous le drapeau étoilé » et « les nobles femmes du Sud », qui « ont donné leurs proches à notre pays pour conquérir ou mourir pour la vérité et le droit ».

Un demi-siècle après son inauguration, le symbole du monument a été évoqué lors d’une marche pour le droit de vote. Lorsque le révérend Martin Luther King Jr. et d’autres défenseurs des droits civiques ont organisé une marche pour le droit de vote, un rassemblement de masse dans le centre-ville de Grenade en juin 1966Robert Green, de la Southern Christian Leadership Conference, est monté sur le piédestal et a planté un drapeau américain au-dessus de l’image de Davis.

Le cimetière est un endroit que Latham lui-même avait précédemment préconisé comme nouveau site pour le monument, mais il a déclaré qu’il était trop tard pour changer maintenant, après que la ville ait déjà budgétisé 60 000 $ pour le déménagement.

« Alors, qui va rembourser à la ville les 30 000 $ que nous avons déjà dépensés pour relocaliser ce bâtiment ? », a-t-il demandé. « Vous auriez dû vous présenter il y a un an et demi, deux ans, avant que la ville n’en arrive à ce point. »

Quelques autres monuments confédérés du Mississippi ont été déplacés. En juillet 2020, une statue de soldat confédéré a été déplacée d’un endroit bien en vue au Université du Mississippi dans un cimetière de la guerre civile dans une partie isolée du campus d’Oxford. En mai 2021, un monument confédéré représentant trois soldats a été déplacé de l’extérieur du Palais de justice du comté de Lowndes à Columbus dans un autre cimetière avec des soldats confédérés.

Lori Chavis, membre du conseil municipal de Grenade, a déclaré que le monument étant recouvert de bâches, « cela n’a provoqué que davantage de divisions dans notre ville ».

Elle a déclaré qu’elle soutenait le déplacement du monument, mais qu’elle craignait un procès. Elle a reconnu que les gens ne savaient probablement pas jusqu’à récemment exactement où il réapparaîtrait.

« Il est caché dans les bois, et il n’est pas visible même depuis l’arrière de la caserne des pompiers », a déclaré Chavis. « Et je pense que c’est ce qui a énervé certains citoyens. »