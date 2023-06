Un monument aux survivants des pensionnats et aux victimes sera érigé sur la Colline du Parlement

Un comité directeur dirigé par des survivants a annoncé mardi qu’un hommage aux survivants et aux victimes des pensionnats indiens sera construit du côté ouest de la Colline du Parlement.

Ottawa a nommé le comité en avril 2022 pour sélectionner un site pour un monument national des pensionnats indiens conformément à l’un des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

La gouverneure générale Mary Simon, première gouverneure générale autochtone du Canada, a déclaré lors d’une cérémonie mardi matin que le monument est une étape « importante » vers la réconciliation.

« Bien que la réconciliation et la guérison n’aient pas de date de fin et qu’elles n’impliquent pas qu’un seul acte ou projet, j’aimerais que vous vous souveniez que chaque acte est important. Et cet acte est significatif », a déclaré Simon dans son discours lors de la cérémonie.

« La sélection du site sur la Colline du Parlement permet au plus grand nombre de Canadiens possible de voir ce monument. Il représente notre histoire », a-t-elle déclaré.

«Si près de la Chambre des communes, il servira de rappel constant aux parlementaires que les politiques et les lois qu’ils créent, débattent, légifèrent et appliquent ont des conséquences.»

Le comité directeur a déclaré avoir travaillé en collaboration avec la Nation algonquine Anishinabe et les survivants des pensionnats pour déterminer un emplacement pour le monument.

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez ont tous deux assisté à la cérémonie.

Jimmy Durocher, un survivant métis des pensionnats et membre du comité directeur, a déclaré qu’il était important que le monument résume les effets des pensionnats indiens sur le passé, le présent et l’avenir du Canada.

« Ce n’est pas fini », a déclaré Durocher lors de la cérémonie.

« Cette affaire de trouver des tombes anonymes n’est pas terminée. »

Durocher a déclaré que les Canadiens doivent reconnaître l’histoire des pensionnats et connaître la vérité.

« La vérité est parfois très, très difficile. Je sais que c’est dur pour moi. Je suis un aîné. J’ai 83 ans et j’ai beaucoup de mal à imaginer qu’une telle chose puisse nous arriver ici au Canada. Mais c’est arrivé. Mais vous voulez en connaître le côté positif ? Nous sommes toujours là.

Le dernier pensionnat restant a fermé ses portes en 1996.

La Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a été lancée en 2008 et a remis ses rapports finaux en 2015, a qualifié le système canadien des pensionnats indiens de forme de « génocide culturel » soutenue par le gouvernement.

La commission a estimé que plus de 4 000 enfants autochtones ont disparu des écoles à travers le Canada.

Murray Sinclair, l’ancien juge et sénateur qui a présidé la commission, a déclaré qu’il pensait que ce chiffre était sous-estimé et a suggéré que les enfants disparus pourraient être au nombre « bien au-delà » de 10 000.

Kimberly Murray, l’interlocuteur spécial du Canada sur les tombes anonymes, a fait part de ses inquiétudes dans un rapport intérimaire cette semaine concernant l’augmentation des attaques de « négationnistes » qui interpellent les communautés lorsqu’elles annoncent la découverte d’éventuelles tombes anonymes.

Le gouvernement libéral a créé son rôle alors qu’il cherchait des moyens de répondre aux Premières Nations de tout l’Ouest canadien et de certaines parties de l’Ontario en utilisant un radar pénétrant dans le sol pour rechercher d’éventuelles tombes non marquées.

Le rapport final de Murray est attendu l’année prochaine et devrait contenir des recommandations sur la manière dont le gouvernement fédéral peut aider les communautés à rechercher les enfants décédés et disparus.

