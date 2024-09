Un monument à la grève de l’entreprise Economy Furniture s’élève à East Austin

Austin a besoin de davantage de monuments de ce genre : des monuments dédiés à l’histoire essentielle.

Le 16 septembre, les autorités d’Austin dévoileront un nouveau monument commémorant une période cruciale de l’histoire des Mexicains-Américains – et de l’histoire du travail – à un carrefour de l’est d’Austin. Avant même la cérémonie officielle pendant le mois de l’histoire hispanique, on peut jeter un œil à la stèle de grève de l’Economy Furniture Company en se rendant au tout nouveau Richard Moya Eastside Bus Plaza à East Fifth Street et Shady Lane.

Presque tous les principaux dirigeants politiques et des droits civiques ont souligné la grève – la plus longue de l’histoire du Texas – comme le moment où la communauté hispanique de la ville s’est rassemblée autour d’une cause commune et a pris le pouvoir public à Austin.

Avant la grève, qui a débuté le 17 novembre 1968 et a duré plus de deux ans, des avancées significatives avaient été réalisées en matière de droit de vote, de logement, d’éducation et d’améliorations civiques. Ces campagnes étaient parfois menées par des vagues d’anciens combattants latinos qui s’étaient organisés après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, mais tout aussi souvent par des femmes militantes comme les ouvrières chicanas qui ont fait grève il y a plus de 50 ans.

« Ils n’ont plus jamais supporté l’arrière du bus », a déclaré à l’American-Statesman l’éminent historien Andrés Tijerina à propos du mouvement des droits civiques des Américains d’origine mexicaine au Texas, en particulier dans sa ville natale de San Angelo. « Mes oncles, mes proches, mes amis du quartier ont rencontré le maire, la police, les prêtres et ont dit : « Ça suffit ! Vous ne pouvez pas nous faire ça. » »

Après la grève, la communauté basée dans le centre-est d’Austin a élu des dirigeants de première ligne tels que John Treviño, Jr., Richard Moya, Margaret Gómez, Gustavo « Gus » Garcia et Gonzalo Barrientos Jr. à des fonctions publiques. Tous ont reconnu que les grévistes étaient essentiels à leurs élections.

Une autre victoire est survenue plus tard dans les années 1970, lorsque des protestations incessantes dans la communauté mexicaine-américaine ont mis fin à la courses de bateaux à moteur désagréables à Austin Aqua Fest ce qui a perturbé la paix autour de la partie orientale du lac.

En 2004, le regretté commissaire du comté de Travis, Moya, a déclaré à l’American-Statesman à propos de la Huelga (grève) chicano des années 60 et 70 : « C’était une cause, une vraie cause. »

La grève la plus longue de l’histoire du Texas

En 1949, Milton T. Smith, propriétaire d’Economy Furniture, a construit un imposant bâtiment Art déco en béton sur East Fifth Street pour abriter son usine de 7 500 pieds carrés. Il se dresse encore aujourd’hui en face du monument de la place des bus.

« Quatre-vingt-dix pour cent des employés étaient des Américains d’origine mexicaine », peut-on lire sur le texte du monument, fruit d’une collaboration entre Leslie Wolke de MapWell Studio et Julian Copado de 512 Translations, « et vivaient à distance de marche de l’usine et les uns des autres dans le quartier animé et soudé d’East Austin. »

En 1964, la fabrication de chaises, de canapés et d’autres meubles rembourrés d’Economy Furniture a déménagé dans une nouvelle usine plus grande au 9313 McNeil Road, site actuel de la gare routière de CapMetro.

« La plupart des ouvriers de Economy Furniture étaient payés à la pièce », écrivent Wolke et Copado. « Ils gagnaient un salaire horaire fixe juste au-dessus du salaire minimum – 1,60 $ en 1968 – plus des primes en fonction du nombre de pièces produites. C’était une pratique courante dans le secteur manufacturier à l’époque pour encourager la productivité, mais en réalité cela conduisait à un lieu de travail pénible et dangereux et à des objectifs de production inatteignables.

« Dans le but d’améliorer leurs conditions de travail et d’obtenir des avantages comme des congés de maladie et une assurance médicale, les travailleurs ont passé dix ans à chercher à se syndiquer », écrivent Wolke et Copado. « Le 17 mai 1968, 75 % des travailleurs ont voté pour rejoindre la section locale 456 du syndicat international des tapissiers. La direction a refusé de reconnaître le syndicat.

Le 27 novembre 1968, 252 ouvriers de l’usine Economy Furniture d’Austin ont débrayé. Leurs objectifs étaient modestes : de meilleurs salaires et avantages sociaux ainsi que le droit de négocier collectivement.

« Ils ont organisé des piquets de grève 24 heures sur 24 devant l’usine, écrivent Wolke et Copado, ainsi que devant des magasins comme Montgomery Ward qui vendaient les meubles Economy. Des milliers de personnes ont participé à des manifestations et à des boycotts. Quarante pour cent des grévistes étaient des femmes, et ces travailleurs chicanas ont joué un rôle essentiel dans tous les aspects de la lutte ouvrière. La grève a duré 28 mois et a reçu le soutien des dirigeants syndicaux et religieux du pays. »

Lorsque le conseil municipal d’Austin a refusé d’autoriser un défilé à l’occasion du premier anniversaire de la grève, les grévistes ont décidé d’étendre leur lutte au-delà des droits des travailleurs pour s’attaquer au pouvoir politique. Les journalistes ont demandé aux grévistes ce qu’ils comptaient faire ensuite.

« Notre réponse a été que les élections approchaient (1971) et que nous allions essayer d’élire un conseil municipal plus sensible à la communauté », a déclaré Lencho Hernandez, un des chefs du boycott, à Juan Castillo du journal American-Statesman. « Nous et d’autres groupes avons éliminé tout le conseil municipal, y compris le maire. »

La foule a atteint environ 2 500 personnes lors de la deuxième marche anniversaire, le 29 novembre 1970. Les étudiants de l’Université du Texas et les organisations chicanos et syndicales de tout le Sud-Ouest ont manifesté leur solidarité avec les grévistes.

« En février 1971, le dirigeant syndical et militant des droits civiques César Chavez est venu à Austin pour soutenir les huelguistas », écrivent Wolke et Copado. « Il a prononcé un discours enflammé devant des milliers de personnes au centre communautaire de Montopolis et a défilé sur le piquet de grève devant l’usine sur McNeil Road. Sa visite a attiré l’attention nationale et a donné un nouvel élan à la cause. »

La grève prit fin lorsque les travailleurs obtinrent la reconnaissance du syndicat devant les tribunaux. L’entreprise fut obligée de négocier avec le syndicat. Un contrat approuvé le 7 septembre 1971 prévoyait des augmentations de salaire chaque année ainsi que des congés supplémentaires.

L’un des grévistes, Tony Quiroz, travaillait comme conducteur de machines à l’usine, un travail qui lui rapportait 1,10 $ de l’heure lorsqu’il a commencé en 1965.

« Rester si longtemps là-bas et gagner si peu n’était pas normal », a déclaré Quiroz à l’American-Statesman. Les travailleurs sont devenus comme une famille, a déclaré Quiroz. Si l’un d’entre eux avait besoin d’aide pour payer la facture d’électricité, « nous l’aidions. C’est la seule façon pour beaucoup d’entre nous de s’en sortir. » Les dons des syndicats de tout le pays ont également aidé à payer les factures des travailleurs qui n’ont pas pris d’emploi ailleurs, une pratique qui perdure encore aujourd’hui.

Certains critiques à Austin « disaient que nous étions des radicaux », a déclaré Quiroz à l’American-Statesman. « À l’époque, si un Mexicain venait dire quelque chose au conseil municipal, tout le monde le regardait et disait : « Qu’est-ce que tu fais ici ? » »

Récemment, des chercheurs ont été surpris de constater que la banderole déployée utilisée pendant la grève de l’entreprise Economy Furniture Company, hébergée dans la collection latino-américaine Benson de l’Université du Texas, était noire sur rose vif.

Saluons la grève de l’entreprise de meubles d’Austin

Quoi: Célébration de la nouvelle stèle en hommage à la grève de l’entreprise Economy Furniture. Parmi les intervenants attendus figurent la commissaire du comté de Travis, Margaret Gómez, et l’ancien sénateur de l’État Gonzalo Barrientos, Jr. L’événement comprend des rafraîchissements et de la musique live par les Mariachis Las Coronelas.

Quand: 10h30 à midi, le 16 septembre

Où: Richard Moya Eastside Bus Plaza à East Fifth Street et Shady Lane. Remarque : cette élégante gare routière, qui a ouvert ses portes en 2023, regroupe les lignes exploitées par Capital Metro, Greyhound, FlixBus et CARTS, un système de transport rural-urbain de petits bus initié en partie par feu Richard Moya.

L’Eastside Bus Plaza a remporté plusieurs prix pour sa durabilité : Équipe de conception : architecte : Jackson & McElhaney Architects ; responsable de la conception : McCann Adams Studio ; aménagement paysager : Studio Balcones ; signalisation : MapWell Studio et LVCK Design.

