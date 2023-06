« Un monstre, un tueur, un meurtrier, un échec »: les survivants du massacre du Club Q affrontent un homme armé alors qu’il est condamné à la prison à vie

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Jhé ont attendu sombrement lundi au quatrième étage du palais de justice du comté d’El Paso – certains en costume, certains en t-shirts portant les noms et les visages des victimes, certains en bracelets ou vêtements arc-en-ciel – exactement deux semaines et un jour après Colorado Springs ‘ Le défilé de la fierté a défilé devant le bâtiment où un tireur qui a attaqué la communauté LGBT + de la ville serait bientôt traduit en justice.

Les amis, la famille et les survivants du massacre du Club Q de novembre 2022 attendaient de voir le tireur Anderson Lee Aldrich plaider coupable devant le tribunal. Ils étaient là pour exiger justice et faire connaître au monde la bravoure et la perte dont ils ont été témoins lors de cette nuit dévastatrice. Et ils étaient là pour faire preuve de défi.

Ils ont traité Aldrich de terroriste, d’animal, de perdant, de monstre – même « ça » dans une tentative de déshumaniser le tireur qui a pris cinq vies et tenté d’en éteindre 46 autres. Grand, menotté et la plupart du temps silencieux, le tireur a regardé avant d’accepter la peine de plus de 2 000 ans derrière les barreaux.

« Enfermez cet animal dans les profondeurs de l’enfer et envoyez un message clair que l’amour, et non la haine, sera toléré », a déclaré Cheryl Norton, dont la fille, Ashtin Gamblin, a survécu à neuf blessures par balle après s’être couverte du sang d’un ami. et assassiné son collègue Daniel Aston.

Anderson Lee Aldrich écoute sa victime Ashtin Gamblin lire une déclaration d’impact après avoir plaidé coupable de meurtre et d’autres crimes lors d’une fusillade en 2022 qui a tué cinq personnes à la discothèque gay Club Q à Colorado Springs, Colorado. (via Reuters)

Mme Norton et Mme Gamblin ont décrit avec des détails saisissants et horribles comment Aston se tenait devant son collègue du Club Q en tant qu’Aldrich – qui avait rencontré Mme Gamblin et s’était entretenu avec elle plus tôt dans la nuit avant de revenir en gilet pare-balles avec un véritable arsenal –– ouvert feu juste avant minuit au Club Q.

« Une force positive a été retirée du monde », a déclaré le père de Daniel au juge et à la salle d’audience bondée. « Daniel devrait être là. Il était dans la fleur de l’âge. Il était heureux; il avait des espoirs, des rêves et des projets qui ne se réaliseront jamais.

Décrivant le «sourire contagieux et les yeux bleus brûlants» de Daniel, il a poursuivi: «Nous n’entendrons plus jamais aucune de ses histoires amusantes. Je ne l’entendrai plus jamais rire des blagues de mon père… il avait une belle vie avec beaucoup de choses positives en réserve pour lui qui lui ont été enlevées bien trop tôt.

« Il était une énorme lumière dans ce monde qui a été éteinte par un acte odieux, maléfique et lâche. »

Les parents d’Aston ont été les premiers à parler. Le dernier survivant à se tenir devant le micro s’est avéré être l’un des plus dramatiques, interrompant temporairement le discours du procureur du juge lorsque Drea Norman – qui a aidé à maîtriser Aldrich dans la nuit – a fait irruption dans la salle d’audience.

Aldrich a d’abord été héroïquement attaqué par Thomas James, un membre actif de la Marine, qui a été abattu pour ses efforts mais a poursuivi son attaque contre Aldrich. Ensuite, le vétéran de l’armée et propriétaire de la brasserie de Colorado Springs est passé à l’action, battant Aldrich et tenant le tireur au sol. Drea est alors intervenue.

« J’ai entendu Richard crier qu’il avait besoin d’aide ; le tireur s’éloignait de l’étreinte dans laquelle il le tenait », a déclaré lundi Drea. «Alors que je me tenais au-dessus de lui, ma seule pensée était de jeter mon pied et de l’arrêter – et après que j’imagine qu’il y avait 10 frappes, je me suis arrêté, sentant que c’était plus que suffisant – et je suis parti… c’est alors que la police sont entrés, et ils cherchaient M. Aldrich et j’ai pointé du doigt, en lui faisant un geste… et ils ont procédé à son arrestation et à son arrestation.

M. Fierro a également parlé avec passion, à la suite des remarques faites par sa femme, Jessica, et sa fille, Kassandra, qui ont été blessées lorsque Aldrich a attaqué le Club Q. Ils avaient passé une soirée avec le petit ami de Kassandra, Raymond Green Vance, qui a été tué dans la fusillade. .

« Cette chose, assise dans cette salle d’audience, n’est pas un humain », a déclaré Jessica Fierro en pleurant. « C’est un monstre, un tueur, un meurtrier, un échec, un lâche, un raciste, un fanatique, un embarras pour la société qui a gagné un aller simple pour l’éternité en prison cinq fois et plus. »

Sa fille, Kassandra, se décrivant comme la petite amie de Raymond depuis six ans, a déploré qu’ils soient allés au Club Q « cette nuit-là pour célébrer, danser, chanter et rire, seulement pour se faire arracher tout notre avenir à cause de cet homme diabolique. . Je ne vieillirai jamais avec ma personne. Je n’aurai jamais la chance d’épouser l’amour de ma vie. Je ne pourrai jamais fonder une famille avec Raymond. Je ne pourrai plus jamais voir, entendre ou sentir Raymond. Je ne pourrai jamais, jamais ne pas voir mon avenir posé dans un cercueil devant moi. Tout ça sans raison. »

Elle a dit qu’elle espérait qu’Aldrich, pour le reste de sa vie emprisonnée, « entend nos histoires résonner dans sa tête chaque fois qu’il baisse la tête ».

Son père semblait encore à peine capable de contenir sa colère sept mois après le début de son entraînement militaire lors d’une soirée anodine à la maison – qualifiant cela d ‘ »impardonnable pour moi ». [that] ce terroriste a apporté le combat et la terreur à toute notre communauté.

« J’ai plus de respect pour les adversaires que j’ai combattus à l’étranger que pour cet individu », a-t-il déclaré, s’adressant ensuite directement à Aldrich.

« J’espère que les mots que j’ai criés à l’arrière de votre tête résonneront pour le reste de votre vie », a-t-il déclaré au tireur menotté assis à sa droite, ajoutant que les personnes qui « l’ont empêché de continuer son mal représentaient tout ce qu’il ne pourrait jamais être et tout ce qu’il déteste.

Adriana Vance, dont le fils assassiné avait une relation à long terme avec la fille de M. Fierro, a également partagé son chagrin.

«Raymond avait 22 ans», a déclaré sa mère, Adriana Vance, au juge, décrivant son fils comme un «homme gentil, aimant et doux qui a touché le cœur de beaucoup de gens. Il était toujours là pour sa famille et ses amis ; il était aussi là pour des gens qu’il ne connaissait même pas », a-t-elle déclaré. « Il n’a jamais fait de mal à personne. Il a été tué d’une manière horrible en moins de cinq minutes… Des vies ont été prises, des familles perturbées, des plans détruits – et d’une manière ou d’une autre, les familles doivent toutes trouver un moyen de continuer.

« Ce qui compte maintenant, c’est qu’il ne voit jamais un lever ou un coucher de soleil – c’est tout ce que j’ai à dire. »

Les survivants et leurs proches étaient divisés sur la question du pardon. Stephanie Clark, sœur de la victime de 35 ans Ashley Paugh, a décrit avec émotion comment les opinions diffèrent radicalement même au sein d’une même famille.

« Ma nièce de 11 ans veut vous pardonner, car elle dit que c’est ce qu’elle pense que sa mère voudrait qu’elle fasse », a déclaré Mme Clark à Aldrich à propos de l’enfant dont la mère a été tuée. « Ma sœur lui a appris à être une personne attentionnée et indulgente, et je suis heureux qu’elle ait toujours cet esprit innocent et qu’elle n’ait pas réalisé dans quel monde diabolique nous vivons vraiment. »

Le mari de Mme Paugh, Kurt, s’est renforcé en décrivant sa chérie du lycée, qui s’est consacrée à travailler avec des familles d’accueil et « aurait eu une conversation avec cette basse-vie sans aucun jugement ».

« Son amour et sa joie pour ces enfants et ces familles étaient si spéciaux et personnels pour elle », a-t-il déclaré à propos du travail de sa femme. « Ces familles et ces enfants ressentent également la perte d’Ashley, qui a été prise par un acte de haine insensé. Ça fait mal que ce monstre passe le reste de sa vie en prison à vivre de nos impôts… [and] pourrir dans la solitude et la haine.

« Le nom de ma femme – Ashley Marie Paugh – vivra dans les souvenirs, à travers ses proches et surtout sa fille. »

Wyatt Kent, un artiste de drag qui fêtait son anniversaire quand Aldrich a fait irruption, a déclaré qu’il avait choisi de pardonner au tireur.

« Je pardonne à cet individu, car il est le symbole d’un système brisé de haine et de vitriol poussé contre nous en tant que communication », a déclaré Kent. « c’est inexcusable, l’action et la douleur et les traumatismes et les trous qui ont été créés à partir de cette soirée tragique. Ce qui me réjouit, c’est que cette personne blessée ne pourra jamais voir la joie et la lumière qui ont été apportées à notre communauté à la suite de cela.

La mère de Daniel, Sabrina, a déclaré qu’elle était incapable de ressentir la même chose.

Son fils, a-t-elle dit, « peut-être vous a-t-il pardonné, M. Aldrich – mais je ne vous pardonnerai jamais… vos actions étaient brutales, haineuses et lâches. Tu dois vivre avec cette honte dans ta petite cellule jusqu’à ta mort.

« Pas une minute je ne crois vos mots de regret et de remords », a-t-elle dit à Aldrich, qui a refusé de parler en son propre nom lundi, demandant à la place à son avocat de présenter ses excuses. « Notre famille et nos amis ne pourront jamais voir Daniel grandir et profiter de tant d’étapes de la vie. »

» c’était quelqu’un qui vous donnerait la chemise de son dos », a trébuché à travers ses propres mots.

« Nous espérons qu’il n’aura jamais une bonne nuit de sommeil », a déclaré le cousin de Derrick, ajoutant: « Nous espérons qu’il n’aura jamais de raison de sourire … nous espérons qu’il sera accueilli chaque jour avec la même haine qu’il a manifestée. Nous espérons qu’il n’aura jamais un jour de paix de plus, car la seule paix que connaîtra notre famille, c’est qu’un jour cet être affreux mourra – et nous savons que, quand viendra le temps de son [final] jugement, il ira directement en enfer pour pourrir.

« Et même cela ne lui suffit pas. »