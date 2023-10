Un monstre a assassiné sa femme et mis le feu à la maison avant de prétendre que son fils adolescent était responsable après avoir recréé l’émission Netflix You

Un MONSTRE qui a assassiné sa femme a ensuite affirmé que son fils était responsable de la recréation d’une scène de la série You has been emprisonné.

Amidu Koroma, 48 ans, a poignardé Mariam Kamara, 46 ans, quatre fois au visage, au cou et à la poitrine alors qu’elle dormait, puis a incendié son corps dans une sombre tentative de dissimuler ses crimes.

Mariam a été poignardée à mort chez elle à Brixton Crédit : Actualités centrales

Son mari, chauffeur-livreur, a été reconnu coupable de meurtre Crédit : Actualités centrales

Il a fui la maison en feu à Brixton, dans le sud-ouest de Londres, avec son fils adolescent, qui a appelé les pompiers.

Lorsque les pompiers sont arrivés, Koroma – qui sentait l’essence – leur a dit calmement que sa femme était toujours à l’intérieur.

Ils ont découvert plus tard que l’infirmière communautaire Mariam avait été poignardée à mort avant que son corps ne soit incendié.

Evil Koroma a tenté de imputer le meurtre à son fils, affirmant qu’il avait été inspiré par l’intrigue du thriller Netflix You.

Dans la série, le protagoniste assassine sa femme puis brûle leur maison pour couvrir ses crimes et simuler sa propre mort.

Mais ses mensonges ont été révélés et il a maintenant été emprisonné à perpétuité, avec un minimum de 29 ans, après avoir été reconnu coupable de meurtre.

The Old Bailey a entendu dire que Koroma et Mariam avaient une relation « toxique », la mère étant terrifiée à l’idée que son mari la tue.

Le tueur, qui a eu un enfant avec une autre femme, trompait régulièrement Mariam et se moquait d’elle à propos de l’argent et de son refus de quitter la maison.

Le 24 janvier 2022, le fils du couple, âgé de 19 ans, tire la sonnette d’alarme alors que l’enfer s’empare de leur maison.

Mariam a été retrouvée morte sur son lit, entourée d’une odeur caractéristique d’accélérateur, avec un jerrycan vide et un entonnoir posés sur le sol.

Son sang était également éclaboussé sur la rampe près du bas des escaliers.

Une autopsie a révélé plus tard que Mariam était décédée des suites de coups de couteau au cou et à la poitrine.

Inspecteur-détective en chef Chris Boisqui a dirigé l’enquête, a déclaré : « Il s’agit d’un meurtre brutal et d’un acte de violence épouvantable contre une femme.

« Après avoir assassiné sa femme, Koroma a ensuite allumé un incendie pour dissimuler ses actes. Il s’agissait d’un acte égoïste supplémentaire qui mettait en danger d’autres membres du public.

« Mes agents ont mené une enquête approfondie sur ce meurtre et ont travaillé dur pour rassembler une série de preuves qui désignent Koroma comme le meurtrier.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de Mme Kamara et en particulier à son fils que nous continuons à soutenir pendant ce traumatisme. »

Koroma a affirmé que son fils recrée une scène du thriller Netflix You