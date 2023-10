Un moniteur d’escalade tué sur El Capitan à Yosemite

Un instructeur d’escalade est mort sur El Captain à Yosemite, selon un rapport, marquant le dernier accident survenu sur le pic rocheux emblématique qui est un favori parmi les grimpeurs.

Le grimpeur Tom Evans a rapporté sur son site Web ElCap Report qu’un instructeur d’une école d’escalade coréenne est décédé le 28 septembre après être « descendu pour réparer les lignes sur le pont et avoir perdu le bout de sa corde » depuis Sickle Ledge sur le Nose.

« Notre communauté d’escalade est très unie ici à Yosemite et nous pleurons tous sa perte et adressons nos condoléances à ses amis et à sa famille dans cette période difficile », a déclaré Evans.

Les représentants du parc national de Yosemite n’ont pas immédiatement répondu à une demande d’informations supplémentaires.

Plusieurs randonneurs et grimpeurs ont été blessés ou sont morts au cours des dernières années après être tombés d’une formation rocheuse de 7 500 pieds dans le parc national de Yosemite.

Le mois dernier, un instructeur de vol de l’US Air Force a secouru un randonneur qui était tombé de 80 pieds du Half Dome à Yosemite en raison de vents violents et de grêle.

En 2018, deux hommes ont été tués en tombant d’El Capitan alors qu’ils gravissaient la très exigeante route Freeblast sur le mur de granit, selon les responsables du parc.