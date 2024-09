Un moniteur de transpiration peut révéler quand vous faites de l’exercice trop dur

Ce bracelet peut recueillir la sueur excrétée autour des poignets ou des chevilles Cho Soongwon et Ruihao Song

Des bandes élastiques équipées de capteurs changeant de couleur peuvent révéler l’intensité du travail musculaire en mesurant l’acidité de la sueur sur la peau.

L’appareil pourrait être utilisé pour améliorer la sécurité des travailleurs dans des emplois physiquement exigeants, comme dans le secteur de la construction, ainsi que pour aider les sportifs à optimiser leur entraînement, explique-t-il. John Rogers à l’Université Northwestern dans l’Illinois.

« Si vous constatez que votre pH chute à des niveaux très bas, il serait judicieux d’arrêter de faire de l’exercice », explique Rogers. « Sinon, vous vous retrouverez avec des courbatures. Mais cela vous indiquera également si vous n’avez pas fait assez d’exercice. »

Lors d’un exercice physique de haute intensité, les muscles produisent une substance chimique appelée lactate. Avec un exercice continu, les niveaux de cette substance dans le sang commencent à grimper en flèche lorsque les personnes approchent de leurs limites d’endurance physique. Cela peut entraîner une sensation de brûlure dans les muscles, une perte soudaine d’énergie et une fatigue extrême. Plus les personnes sont en forme, plus elles peuvent s’entraîner longtemps et intensément avant que le taux de lactate dans le sang n’atteigne des niveaux élevés.

C’est pour cette raison que les athlètes de haut niveau doivent souvent surveiller leur taux de lactate sanguin pendant l’entraînement. Pour cela, il faut prélever des échantillons à partir d’une piqûre au doigt. C’est pourquoi de nombreux groupes tentent de développer une alternative non invasive.

La solution que Rogers et son équipe ont trouvée consiste en une bande élastique dotée d’une série de petits réservoirs qui se remplissent de sueur à différents intervalles. À l’intérieur de chaque réservoir se trouve un capteur qui change de couleur en fonction de facteurs tels que la concentration de lactate ou l’acidité de la sueur. Les résultats sont lus en prenant une photo avec un smartphone ou en connectant un moniteur électronique.

Lorsque les moniteurs de transpiration ont été testés sur 12 volontaires sur des vélos d’exercice, l’équipe a constaté que les niveaux de lactate de la sueur ne correspondaient pas bien aux niveaux de lactate du sang, mais que l’acidité de la sueur le faisait.

« Nous avons découvert que le pH de la sueur est un meilleur indicateur de la concentration de lactate dans le sang que la concentration de lactate dans la sueur », explique Rogers.

Cependant, ce n’était le cas que pour la transpiration de la peau située près des muscles en activité, qui dans ce cas était surveillée par les bandes placées autour des chevilles. Les mesures effectuées par les bandes placées aux poignets des cyclistes ne reflétaient pas les niveaux de lactate dans le sang.

« Ce n’est pas une solution à tout ce que l’on pourrait vouloir savoir, mais cela fournit un nouveau type de données qui n’était pas disponible auparavant », explique Rogers.

L’entreprise qu’il a cofondée, Epicore Biosystems, produit déjà des patchs jetables qui mesurent la perte de sueur et les niveaux d’électrolytes, ce qui, selon elle, peut aider à prévenir la déshydratation. Ces patchs sont utilisés par certaines entreprises pour surveiller les personnes qui effectuent un travail physique dans des conditions très chaudes et humides, ainsi que par les athlètes, explique Rogers.