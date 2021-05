« Un monde ravagé par les réveils » : Piers Morgan compare la « cynique » Naomi Osaka à Meghan et Harry après que la sœur de l’as de tennis a admis qu’elle avait « merdé »

Dans une allocution sur Reddit, qui a été co-fondée par le mari de l’un des bailleurs de fonds les plus en vue d’Osaka – l’ancienne championne Serena Williams – sa sœur a avoué que le vainqueur du Grand Chelem « la plupart du temps n’arrive pas à expliquer ses actions », ajoutant qu’il avait été « un peu difficile pour moi de voir toutes ces opinions différentes de tout le monde et de ne pas pouvoir partager même un peu le côté de Naomi. »

L’ancienne joueuse de tennis professionnelle a révélé qu’Osaka avait été usée par des conférences de presse qu’elle avait perçues comme des occasions où on lui avait dit qu’elle était mauvaise sur terre battue, la surface sur laquelle se joue Roland-Garros et sur laquelle elle a eu le moins de succès.

« Sa confiance en elle a été complètement brisée et je pense que les remarques et les opinions de tout le monde lui sont venues à la tête et elle-même croyait qu’elle était mauvaise sur terre battue », a-t-elle déclaré, en réfléchissant à la sortie du premier tour d’Osaka à l’Open d’Italie plus tôt ce mois-ci.

Confirmé avec l’équipe de Naomi Osaka que ce post Reddit est bien de sa sœur aînée, Mari Osaka. Donne un aperçu unique au milieu du silence de Naomi. (À noter, probablement, qu’Osaka n’a pas fait pression après sa défaite à Rome contre Pegula, d’après ce que j’ai entendu, car elle n’a pas été demandée.) pic.twitter.com/VtYT57bOYS – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 30 mai 2021

La presse doit être facultative. Je n’en ai pas regardé depuis 10 ans. Je suis là pour le tennis. Je suis totalement avec Naomi à ce sujet. – 🎾🌸Vicki Gorman🌼🎾 (@VickiGorman5) 31 mai 2021

« Ce n’est pas vrai et elle sait que pour bien faire et avoir une chance de gagner Roland-Garros, elle devra croire qu’elle le peut. C’est la première étape que tout athlète doit faire, croire en lui-même.

« Donc, sa solution était de tout bloquer. Ne pas parler aux gens qui vont mettre le doute dans son esprit. Elle protège son esprit – d’où la raison pour laquelle cela s’appelle la santé mentale.

« Je ne sais pas ce qu’elle va faire à l’avenir lorsque le tournoi la repoussera et la menacera de la retirer, mais je soutiens pleinement les actions de ma sœur parce qu’elle essaie simplement de faire ce qui est le mieux pour elle.

C’est juste embarrassant. C’était vraiment la mauvaise façon de s’y prendre. J’ai toujours dit que les médias ont toujours eu de bonnes relations avec Osaka, donc c’est totalement sorti de nulle part. Je l’aime quand même. – Stef (@stef_from) 31 mai 2021

Convenu. C’était très étrange pour une favorite des médias de sortir soudainement et de dire à quel point les conférences de presse sont négatives pour elle. Le timing a montré qu’il s’agissait plus de ses luttes sur terre battue et de ne pas vouloir en entendre parler qu’autre chose. – Wild1 (@wild_live1) 31 mai 2021

« Les joueurs de tennis ne sont pas payés pour faire des conférences de presse. Ils ne sont payés que lorsqu’ils gagnent des matchs. »

Des joueurs dont Novak Djokovic et Rafael Nadal avaient répondu aux commentaires d’Osaka en soulignant les aspects positifs de la couverture médiatique, et un argument avancé par les critiques d’Osaka était qu’elle pouvait se permettre une amende pour ne pas avoir communiqué – la punition de 15 000 $ qu’elle a reçue était minuscule pour un des athlètes les mieux rémunérés de tous les temps, contrairement aux autres joueurs.

« Et s’ils le veulent et qu’elle crée un précédent pour qu’ils puissent le faire à l’avenir s’ils le souhaitent? » demanda son frère.

« Quand j’ai perdu mon seul match WTA où j’ai dû faire une conférence de presse par la suite, je suis malheureusement tombé en panne dans la salle, puis j’ai vu les gros titres après que je pleurais.

« C’était embarrassant et c’est imposé aux joueurs. Certains peuvent le supporter et d’autres luttent avec. »

Le journaliste de tennis très suivi Ben Rothenberg a déclaré qu’il avait reçu la confirmation de l’équipe d’Osaka que l’idée était l’œuvre de sa sœur aînée, qui a supprimé le message longtemps après que de nombreux fans l’aient capturé pour les médias sociaux et la postérité.

« OK, alors j’ai merdé » a-t-elle écrit dans un nouveau message, ripostant aux fans qui accusaient Osaka de rechercher l’attention et d’éviter toute discussion sur ses lacunes sportives.

«Mes mots sont si horribles pour beaucoup de gens qui pensent que prendre soin de la santé mentale est stratégique.

« Je n’ai pas insisté sur le fait que Naomi a affaire à une tonne de merde et se bat honnêtement pour les soins de la santé mentale dans mon message, alors maintenant beaucoup de gens le prennent comme ‘Elle ne veut pas entendre critique. Je suis désolé, Naomi – j’ai probablement aggravé la situation.

Morgan, quant à lui, était aussi impénitent qu’impitoyable envers Osaka pour sa décision de boycotter ses fonctions médiatiques pendant son bref passage à Roland-Garros avant de quitter le tournoi.

Appel à l’approche d’Osaka « le pire genre de conneries cyniques et exploiteuses », Morgan a produit le genre de défense fougueuse des journalistes qui sied à une personnalité médiatique qui a bâti sa carrière sur le journalisme.

Soulignant des chiffres qui suggèrent qu’Osaka a gagné plus de 55 millions de dollars l’année dernière et affirmant qu’elle gagne 6 000 dollars de l’heure, Morgan a déclaré que les joueurs ne seraient pas « des stars riches et célèbres » sans couverture médiatique et a appelé son message à propos de son boycott « orgie de bavardages narcissiques ».

« Nous ne sommes pas en colère parce que nous ne le comprenons pas, nous sommes en colère parce que nous voyons à travers », il a écrit pour MailOnline.

« C’est la couverture médiatique largement exultante et festive qui a fait de Naomi Osaka une superstar fabuleusement riche – et lui a permis d’être également une militante de premier plan des problèmes sociaux, utilisant les médias pour promouvoir son soutien à des organisations comme Black Lives Matter.

« Les journalistes qu’elle fustige ne gagnent qu’une infime fraction de ce qu’elle gagne, mais personne ne peut signaler ce qui s’est déjà passé lors d’une conférence de presse de Naomi Osaka qui pourrait être interprété à distance comme injuste, grossier ou potentiellement dommageable pour sa santé mentale.

Elle a attaqué les médias pour faire leur travail. Comme Nadal etc. l’a dit cette semaine, sans le soutien des médias, le tennis ne serait pas le grand sport qu’il est et les joueurs ne seraient pas de riches stars célèbres. https://t.co/bku4Yb2Usd – Piers Morgan (@piersmorgan) 31 mai 2021

« C’est tout droit sorti de la Meghan [Markle] et [Prince] Harry playbook de vouloir avoir le plus gros gâteau du monde et de le manger, en exploitant les médias pour une autopromotion commerciale impitoyable, mais en utilisant la santé mentale pour faire taire toute critique des médias.

« Ce que Osaka veut vraiment dire, c’est qu’elle ne veut pas faire face aux médias si elle n’a pas bien joué, parce que les journalistes bestiaux pourraient en fait oser critiquer sa performance, et elle ne va pas se « soumettre » à « des gens qui doutent moi.' »

Lorsque certains de ses millions d’adeptes des médias sociaux ont suggéré que les remarques de Morgan s’étaient retournées contre lui après qu’Osaka ait surpris le monde du tennis en quittant le tournoi en s’excusant, le présentateur provocateur a refusé de reculer.

« Elle s’est retirée à cause du contrecoup de son attaque contre les médias du tennis pour avoir fait leur travail », il a répondu.