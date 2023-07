Un monde qui a oublié d’être indigné par l’atrocité

La poursuite de la justice pour les victimes de Srebrenica et d’autres crimes de guerre odieux en Bosnie témoigne de la lenteur des progrès dans la responsabilisation. Par exemple, Slobodan Milosevicle président serbe accusé de génocide et de crimes de guerre en Bosnie, en Croatie et au Kosovo, est décédé avant qu’un verdict ne puisse être rendu. Pour prévenir ces graves injustices, les dirigeants mondiaux doivent s’engager à renforcer les mécanismes impliqués dans les enquêtes, l’arrestation et la poursuite des personnes responsables de génocide et de crimes de guerre. Le repère récent condamnations de Jovica Stanisic et Franko Simatovic, hauts responsables du gouvernement serbe, confirment que la Serbie n’était pas seulement l’agresseur direct, mais a agi avec l’intention d’éradiquer définitivement les non-Serbes dans toute la Bosnie-Herzégovine. Chargement C’est pourquoi nous devrions encourager la création du Centre international pour la poursuite des crimes d’agression (AIPCCA), qui vise à traduire en justice les responsables de crimes de guerre en Ukraine. Cependant, il est également crucial de fournir une assistance renforcée en matière d’application aux tribunaux tels que la Cour pénale internationale (CPI). Cependant, même si et quand justice est rendue, l’impact durable sur les survivants du génocide demeure. Et rien n’est plus déclencheur que la négation du génocide.

En Bosnie, malgré les preuves accablantes et les condamnations des Serbes de Bosnie et des Serbes politique et militaire dirigeants, le déni généralisé du génocide persiste parmi les nationalistes serbes et leurs supporters internationaux. Cette tendance troublante trouve un écho en Ukraine, où la Russie a rejeté la responsabilité des atrocités de Bucha sur les forces ukrainiennes, un perspective qui a recueilli le soutien de millions de sympathisants pro-russes dans le monde entier. Et voici pourquoi le monde occidental devrait être particulièrement concerné. Le détérioration le discours politique xénophobe qui prévaut dans des endroits comme le Royaume-Uni et les États-Unis ressemble au récits utilisé pour rationaliser l’éradication des Bosniaques dans les années 1990. De manière alarmante, ces récits d’altérité, de suprématie et de déshumanisation ont été exploités par des acteurs d’extrême droite pour attirer de nouvelles recrues et conditionner leur état d’esprit à perpétrer des actes de violence en Australie et des assassinats ciblés en Australie. Nouvelle-Zélandeles États-Unis et l’Europe. Pour empêcher cette montée de l’extrémisme, de la violence ciblée et de la haine, les acteurs étatiques doivent adopter des résolutions qui reconnaissent les génocides historiques et en cours. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons également redoubler d’efforts pour lutter activement contre les récits préjudiciables qui ont jeté les bases du génocide en premier lieu. Je suis actuellement le directeur de l’International Interfaith Lab à l’Université de Columbia qui existe en collaboration avec la Ligue musulmane mondiale (MWL) – la plus grande ONG islamique du monde. Dirigé par le secrétaire général Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, le MWL est devenu un instrument de lutte contre l’extrémisme. Le Dr Al-Issa est une figure éminente de la coexistence interreligieuse et un pionnier des initiatives contre la haine. En 2020, il est devenu le dirigeant islamique le plus en vue à visiter Auschwitz et a depuis activement tenté de lutter contre le négationnisme et l’antisémitisme dans le monde musulman.

Avec l'aide du MWL, j'ai créé un laboratoire de recherche unique en son genre qui développe des programmes éducatifs fondés sur des preuves qui sapent efficacement la violence et l'extrémisme ciblant des individus en fonction de leur race, de leur origine ethnique ou de leur religion. En partenariat avec le Center for Prevention Programs and Partnerships du Département américain de la sécurité intérieuremon équipe et moi avons également élaboré une formation complète programme d'études aux enseignants américains de fournir aux éducateurs les outils nécessaires pour prévenir la violence et cultiver la résilience à la haine dès le plus jeune âge. J'ai été témoin des conséquences dévastatrices qui surviennent lorsque les récits de altérité et la suprématie sont autorisés à persister. Alors que nous commémorons l'anniversaire de Srebrenica, il est impératif que les dirigeants mondiaux, les éducateurs, les décideurs et les personnalités de la société civile prennent des mesures audacieuses et concrètes pour rechercher la justice et lutter contre la montée de l'extrémisme. Sinon, ce siècle pourrait devenir aussi sanglant que le précédent.