Un monde en surchauffe a effacé les records météorologiques en 2020, créant une année extrême pour les ouragans, les incendies de forêt, les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses et la fonte des glaces, a rapporté mercredi l’agence météorologique des Nations Unies.

Alors que le globe s’est en partie fermé en raison de la pandémie de coronavirus, les extrêmes liés au changement climatique d’origine humaine se sont intensifiés, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale dans son rapport sur l’état du climat mondial. Le rapport a débuté une journée où les Nations Unies ont fait pression pour une nouvelle action climatique avec deux rapports et un discours majeur du Secrétaire général Antonio Guterres décrivant l’état lamentable de la planète.

L’ONU intensifie ses efforts pour un sommet sur le climat le 12 décembre en France à l’occasion du 5e anniversaire de l’accord de Paris sur le climat de 2015.

Le rapport de l’OMM a constaté que l’aggravation du réchauffement climatique est observée dans les sept indicateurs climatiques clés, mais il a déclaré que le problème ne se limite pas aux mesures et qu’il aggrave la souffrance humaine dans une année déjà mauvaise.

«En 2020, plus de 50 millions de personnes ont été doublement touchées: par les catastrophes liées au climat (inondations, sécheresses et tempêtes) et la pandémie COVID-19», indique le rapport. «Les pays d’Amérique centrale souffrent du triple impact des ouragans Eta et Iota, du COVID-19 et des crises humanitaires préexistantes.»

À la fin, 2020 sera l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées, malgré un refroidissement à La Nina du Pacifique central qui abaisse souvent les températures à l’échelle mondiale, selon le rapport de l’OMM.

Cette année devrait être d’environ 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) plus chaude que la dernière moitié des années 1800, que les scientifiques utilisent comme référence pour le réchauffement causé par les gaz piégeant la chaleur provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La plupart de la chaleur emprisonnée pénètre dans les mers du monde, et les températures des océans sont maintenant à des niveaux records, selon le rapport.

«Il y a au moins 1 chance sur 5 qu’il dépasse temporairement 1,5 degré Celsius d’ici 2024», a déclaré le Secrétaire général de l’OMM Petteri Taalas dans un communiqué.

L’accord de Paris sur le climat s’est fixé comme objectif de ne pas dépasser 1,5 degré (2,7 degrés Fahrenheit) de réchauffement depuis l’époque préindustrielle.

Une nouvelle analyse des scientifiques de Climate Action Tracker qui surveillent la pollution par le carbone et qui s’engage à la réduire a déclaré que les engagements publics de réduction des émissions, s’ils étaient maintenus, limiteraient le réchauffement à environ 2,6 degrés Celsius (4,7 degrés Fahrenheit) et peut-être aussi bas que 2,1 degrés Celsius. Ces engagements publics incluent la promesse du président élu Joe Biden selon laquelle les États-Unis n’auront aucune émission nette de carbone d’ici 2050 et l’objectif de la Chine de faire de même d’ici 2060.

«2020 a été une année choquante, non seulement à cause du COVID, mais aussi à cause des impacts des événements extrêmes que nous avons observés», a déclaré Natalie Mahowald, climatologue à l’Université Cornell, qui ne faisait pas partie du rapport de l’OMM.

Parmi les dizaines d’extrêmes que le rapport a mis en évidence:

– Un record de 30 dans l’Atlantique nommé tempêtes tropicales et ouragans, plus un record de 12 qui ont fait des chutes aux États-Unis.

–Death Valley, en Californie, a atteint 129,9 degrés (54,4 degrés Celsius), la température la plus chaude que le monde ait connue en 80 ans, tandis que la région métropolitaine de Los Angeles a enregistré sa journée la plus chaude jamais enregistrée avec 120,9 degrés (49,4 degrés Celsius) en septembre.

– Des incendies de forêt enregistrés ont frappé la Californie et le Colorado dans l’ouest des États-Unis, à la suite d’une importante saison d’incendie en Australie, aggravée par une chaleur record.

– L’Arctique a connu des incendies de forêt records et une vague de chaleur prolongée culminant en une marque de 100 degrés (38 degrés Celsius) en Sibérie en juin. Les températures en Russie de janvier à août étaient de 2,7 degrés (1,5 degrés Celsius) plus élevées que le record précédent.

– La glace de mer de l’Arctique basse enregistrée a été signalée pour avril et août et le minimum annuel, en septembre, était le deuxième plus bas jamais enregistré.

– Plus de 2000 personnes sont mortes lors des pluies estivales et des inondations record au Pakistan et dans les pays voisins. De nombreuses inondations causées par des pluies extrêmes en Afrique ont tué des centaines de personnes au Kenya et au Soudan. Et en Chine, le fleuve Yangtze qui déborde a tué au moins 279 personnes.

– Une sécheresse et une chaleur presque record ont causé de lourdes pertes de récoltes en Amérique du Sud. Une grande partie de l’Europe centrale a connu une sécheresse importante, avec une période de sécheresse printanière record de 43 jours à Genève, siège de l’OMM.

Mahowald de Cornell a déclaré que si ces événements ne peuvent pas être imputés uniquement au changement climatique, « ce sont les types d’événements que les scientifiques craignent d’augmenter en raison du changement climatique. »

