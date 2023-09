« Un monde nouveau et terrifiant » : Kim et Poutine se retrouveront en Russie | Actualités militaires

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine ont tenu leur tout premier sommet en 2019.

Kim s’est rendu à Vladivostok dans son train blindé où les hommes ont passé deux jours à profiter de danses folkloriques, à se régaler de bortsch et de boulettes de renne et à porter un toast aux relations naissantes entre leurs deux pays.

À l’époque, largement favorable aux sanctions des Nations Unies imposées à Pyongyang en raison de son programme d’armement, Poutine avait promis de faire tout ce qu’il pouvait avec la Chine et les États-Unis pour sortir de l’impasse dans les négociations sur la dénucléarisation.

Quatre ans plus tard, Kim et Poutine devraient se revoir.

Mais cette fois-ci, il s’agit avant tout de ventes d’armes et de transfert de technologie.

« Nous entrons dans un monde nouveau et terrifiant », a déclaré à Al Jazeera In-bum Chun, lieutenant-général à la retraite de l’armée sud-coréenne et expert de l’armée et de la politique nord-coréennes. « Poutine recevra des armes et la Corée du Nord, [the] technologie pour améliorer les capacités de ses armes nucléaires.

L’une des principales raisons de ce changement est l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou en février 2022.

Moscou espérait une fin rapide du conflit, mais les combats durent depuis plus de 18 mois.

Et la Russie est désormais non seulement beaucoup plus isolée sur la scène mondiale qu’elle ne l’était en 2019, mais elle est également la cible de sanctions.

« C’est une guerre d’usure », a déclaré Mason Richey, professeur agrégé de politique internationale à l’Université Hankuk d’études étrangères de Séoul, la capitale sud-coréenne.

«Nous considérons cela comme une guerre populaire, mais c’est là que la Russie a un avantage relatif. Là où l’Ukraine a un avantage, c’est dans le « métal » – les moyens militaires. Elle peut compter sur le soutien des États-Unis et de l’Europe. Ils se sont investis à fond pour soutenir l’Ukraine.»

Selon le Royal United Services Institute, un groupe de réflexion basé à Londres, la Russie utilisé quelque 12 millions d’obus en Ukraine en 2022 et devrait en utiliser environ 7 millions cette année. Ses usines de munitions ont la capacité de produire seulement 2,5 millions d’obus par an.

Compte tenu des sanctions imposées à Moscou et des conséquences de leur non-respect, « la recherche par la Russie de partenaires en matière de munitions a donné naissance à un mélange de nations lésées, ambitieuses et opportunistes », a écrit Matthew Sussex, expert en politique étrangère russe à l’Université nationale australienne, dans The Conversation le 10 septembre.

Même si la Corée du Nord a récemment passé une grande partie à tester les nouvelles armes et équipements militaires qu’elle développe pour moderniser son armée, le pays dispose encore de beaucoup de « métal » – des obus aux munitions – et de la capacité d’en produire en grande quantité. .

Bruce Bechtol, professeur de politique à l’Angelo State University aux États-Unis et qui a publié des livres sur le régime nord-coréen et sa prolifération militaire, estime que Kim serait probablement en mesure de proposer également à la Russie des canons d’artillerie de 152 mm et différents types de lance-roquettes multiples. ainsi que des armes légères telles que la mitrailleuse légère Type 73, le fusil d’assaut AK-47 et les munitions nécessaires à de tels systèmes.

« Il ne fait aucun doute que la Corée du Nord est très douée pour produire des systèmes soviétiques de conception plus ancienne et les mettre en œuvre assez rapidement », a déclaré Bechtol à Al Jazeera.

Chun convient que Pyongyang propose une « gamme complète d’armes conventionnelles », ainsi que des drones, des missiles portables tirés à l’épaule (MANPADS) et « un système antichar très performant appelé Bulsae, qui est similaire au Kornet russe ».

La Corée du Nord pourrait même envoyer des soldats, a-t-il ajouté.

Et même si les États-Unis, qui ont indiqué pour la première fois l’année dernière que la Corée du Nord était prête à envoyer des armes à la Russie, ont déclaré que l’achat de telles armes par la Russie était un signe de désespoir, les analystes n’en sont pas si sûrs.

« Les armes nord-coréennes sont fiables et peu coûteuses », a déclaré Chun. « La Corée du Nord est également disposée à vendre. Pourquoi les Russes n’achèteraient-ils pas chez eux ?»

Moscou et Pyongyang entretiennent des liens étroits depuis l’époque soviétique – d’où un matériel militaire plus ancien et compatible – mais se sont rapprochés depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

Mais les analystes soulignent que si Pyongyang considérait autrefois les relations avec Moscou comme largement transactionnelles – utiles pour son influence sur la Chine, son principal allié –, la situation est désormais en train de changer.

La Corée du Nord est devenue l’un des rares partisans convaincus de l’invasion russe. Elle a soutenu Moscou à l’ONU en mars 2022, quelques semaines après l’invasion, et a reconnu quelques mois plus tard la soi-disant République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine partiellement occupée, comme États indépendants.

Moscou semble également plus favorable à la Corée du Nord à l’ONU, empêchant toute action concernant les essais de missiles de Pyongyang malgré les violations répétées des sanctions.

En juillet, le ministre de la Défense Sergueï Choïgu s’est rendu à Pyongyang. Invité d’honneur des célébrations du Jour de la Victoire à Pyongyang, Choïgou a été le premier ministre russe de la Défense à se rendre dans le pays depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Shoigu se tenait à côté de Kim pour regarder le défilé militaire sur la place Kim Il Sung. Le dirigeant nord-coréen a également été photographié faisant visiter à Shoigu une exposition de défense présentant les dernières armes de la Corée du Nord, notamment des missiles balistiques interdits.

Écrivant à Poutine en août, alors que Pyongyang commémore la fin du colonialisme japonais dans la péninsule coréenne, Kim a déclaré que l’amitié entre la Russie et la Corée du Nord s’était forgée avec la victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, et a appelé au développement d’une « longue relation ». -partenariat stratégique permanent… avec la(les) demande(s) de la nouvelle ère ».

Poutine a déclaré à Kim qu’il espérait que les deux pays « renforceraient la coopération bilatérale dans tous les domaines ».

« Le plus grand catalyseur »

La question pour beaucoup est de savoir quel prix la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité disposant d’un droit de veto, serait prête à payer pour ces armes.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes auxquels est confrontée l’économie nord-coréenne, mais alors qu’il s’entretient avec Poutine, Kim se concentrera probablement sur l’armée et son plan en cours visant à développer de nouvelles armes et équipements.

« C’est la meilleure chance pour Kim depuis longtemps d’obtenir de l’aide des Russes », a déclaré Robert Kelly à Al Jazeera. « Poutine est dans une situation difficile. Il a besoin de ce truc.

La Corée du Nord, que l’ONU accuse de laisser son peuple souffrir pendant qu’elle développe sa puissance militaire, exigera probablement une aide alimentaire ou énergétique en échange d’armes.

Mais la plupart des analystes s’attendent à ce que Kim pousse Poutine à partager des technologies militaires clés, notamment pour les sous-marins nucléaires russes.

Certains soupçonnent déjà la Russie d’être impliquée – que ce soit par l’assistance technique ou la prolifération – dans les récentes armes nord-coréennes. Bechtol souligne les similitudes des nouvelles armes avec le missile russe Iskander et ses nouvelles capacités en matière de technologie de missile hypersonique.

« Dans l’ensemble, la Russie pourrait être aujourd’hui le plus grand facilitateur de la Corée du Nord, encore plus que la Chine », ont écrit Victor Cha et Ellen Kim du groupe de réflexion basé à Washington, le Center for Strategic and International Studies, dans un commentaire sur 6 septembre.

«Ces derniers n’ont pas soutenu le programme de dénucléarisation et n’ont pas contribué à ramener Pyongyang à la table des négociations, compte tenu de l’état des relations entre les États-Unis et la Chine. Mais Pékin se serait opposé à ce que la Corée du Nord procède à un septième essai nucléaire. Cela contraste avec les accords potentiels d’armes et de missiles négociés par Moscou qui pourraient accélérer les programmes de satellites militaires, de sous-marins nucléaires et d’ICBM (missile balistique intercontinental) de la Corée du Nord.»

Les États-Unis ont déclaré la semaine dernière que la Corée du Nord « paierait le prix » pour vendre des armes à Moscou, mais avec Pyongyang sanctionné jusqu’au bout, il semble qu’il y ait peu d’options réelles pour Washington pour accroître la pression sur Pyongyang.

Kim, quant à lui, examinera sa liste de souhaits en matière d’armes et espère que ses amis à Moscou lui fourniront l’aide dont il a besoin pour que ses rêves militaires se rapprochent de la réalité.

Les conséquences sécuritaires de la dernière rencontre entre les deux hommes à Vladivostok risquent de se faire sentir bien au-delà de l’Ukraine.