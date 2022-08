NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Le paysage de la sécurité internationale est plus fragile un an après que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan et que les États-Unis ont retiré leurs dernières forces militaires, selon des experts en sécurité nationale.

“La principale préoccupation des États-Unis à propos de l’Afghanistan est que les talibans sont un régime hostile qui traque les alliés américains, qui a fait cause commune avec al-Qaïda et continue de le faire, qui viole en série toutes les promesses qu’ils ont jamais faites sur les droits de l’homme. les droits et les droits des filles et des femmes en particulier”, a déclaré Nathan Sales, ancien coordinateur de la lutte contre le terrorisme au département d’État et actuel membre du conseil consultatif de la coalition Vandenberg, à Fox News Digital.

“D’autres pays qui font des affaires en Afghanistan pourraient déplacer légèrement l’aiguille dans une direction ou une autre, mais la dynamique fondamentale est que nous avons un culte de la mort médiéval hostile en charge du pays qui est ouvertement antagoniste aux valeurs américaines et aux intérêts américains.”

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul – et du pays dans son ensemble – après que le président Biden a ordonné un retrait précipité des forces militaires américaines d’Afghanistan qui s’est terminé en août 2021. Pendant ce temps, les talibans ont érodé un certain nombre des mesures les plus progressistes que les États-Unis avaient aidées. à installer dans le pays et a encore compliqué une relation déjà difficile entre les États-Unis et le Pakistan, l’un des principaux alliés de l’Amérique dans la région.

Bill Roggio, ancien soldat en service actif et actuel rédacteur en chef du Long War Journal, a fait valoir que le pays – et par extension, le paysage de la sécurité internationale – est « bien sûr » plus dangereux.

“Le monde est, bien sûr, un endroit moins sûr avec les talibans qui contrôlent l’Afghanistan, comme nous l’avons vu avec Ayman al-Zawahiri à Kaboul. Vous savez, il n’était pas dans les provinces”, a déclaré Roggio à Fox News Digital. “Il ne se cachait pas dans les montagnes du nord-est ou de l’est ou dans les déserts du sud.”

Le président Biden a annoncé le 1er août que les États-Unis avaient tué al-Zawahri, le chef d’Al-Qaïda, lors d’une opération antiterroriste “réussie” en Afghanistan. Un haut responsable de l’administration a déclaré que le gouvernement avait identifié al-Zawahri à « plusieurs reprises pendant des périodes prolongées sur le balcon, où il a finalement été frappé ».

Cependant, quelques jours plus tard, des responsables talibans ont affirmé qu’ils n’étaient pas au courant qu’al-Zawahri se trouvait à Kaboul, remettant en question la sécurité du pays sous le contrôle des talibans.

Roggio a poursuivi : “Il était essentiellement au cœur de l’Afghanistan contrôlé par les talibans, et il n’est pas le seul chef d’Al-Qaïda qui s’y trouve”, a-t-il ajouté. « Vous pouvez en être sûr.

Le contrôle taliban de l’Afghanistan a entraîné des complications importantes à la fois dans le pays et avec d’autres nations, notamment en ce qui concerne la question de la légitimité. Aucune nation n’a reconnu les talibans comme les leaders de l’Afghanistan, en partie à cause d’une nette régression sous leur contrôle : les droits des femmes, y compris l’accès à l’éducation, ont presque entièrement disparu ; et les problèmes de droits de l’homme, tels que les exécutions extrajudiciaires présumées, la torture et les arrestations et détentions arbitraires, ont augmenté, selon un rapport de l’ONU publié en juillet.

Lisa Curtis, ancienne assistante adjointe du président et directrice principale du NSC pour l’Asie du Sud et centrale et actuelle membre du conseil consultatif de la coalition Vandenberg, a déclaré à Fox News Digital que les États-Unis conservent une certaine influence – y compris la promesse de reconnaissance et de légitimité – mais qu’ils doivent exercer c’est bien mieux qu’il ne l’a fait.

« Les talibans ne devraient pas pouvoir se rendre dans des endroits comme Tachkent… pour assister à une conférence internationale, car cela leur donne une légitimité », a-t-elle ajouté. “Je pense que la première chose que les États-Unis devraient faire est de mener un effort au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour rétablir l’interdiction de voyager imposée aux talibans … évidemment, il n’y a plus de pourparlers de paix, et il n’y a donc aucune raison pour que les talibans devraient être autorisés à voyager à travers le monde où ils peuvent gagner en légitimité à un moment où ils refusent aux filles la possibilité de recevoir une éducation et hébergent des terroristes internationaux comme Zawahiri. »

Sales a fait valoir que les États-Unis pourraient également se tourner vers des partenaires volontaires dans la région pour constituer un réseau de soutien – similaire au tampon de l’OTAN autour de l’Ukraine qui lui a permis de s’armer rapidement et de se préparer à une guerre asymétrique contre la Russie et d’accomplir bien au-delà des attentes.

“Vous avez des États d’Asie centrale au nord de l’Afghanistan … qui pourraient travailler avec les États-Unis, pourraient travailler avec l’OTAN pour faire pression sur les talibans et al-Qaïda”, a déclaré Sales. “Ces pays ont traditionnellement été réticents à s’aligner trop étroitement sur les États-Unis par crainte de mettre en colère leur voisin du nord, à savoir la Russie … mais je pense que la guerre en Ukraine et la menace que la Russie fait peser sur ses anciennes colonies ont galvanisé les pays en L’Asie centrale, et ils pourraient être plus disposés à s’associer aux États-Unis maintenant, ne serait-ce que discrètement.”

L’une des complications les plus préoccupantes concernant l’approche de l’Afghanistan après le retrait réside dans les relations entre les États-Unis et le Pakistan. De nombreux experts trouvent difficile pour les États-Unis de s’appuyer sur une nation qui, au mieux, n’a pas fait assez pour suivre Oussama ben Laden à l’intérieur de ses frontières et, au pire, l’a aidé alors qu’il échappait à l’armée et aux autorités américaines.

“Vous pouvez oublier le Pakistan”, a déclaré Sales. “Le Pakistan a joué un double jeu pendant 20 ans, et ils ne vont pas arrêter de jouer à ce jeu maintenant, en particulier avec les États-Unis hors de l’Afghanistan. La relation entre le Pakistan et les talibans est allumée et le restera pour le un avenir prévisible.”

Ce manque de confiance semble en contradiction avec la relation vantée par les responsables des deux pays. Le Département d’État promeut ses relations bilatérales avec le cinquième plus grand pays du monde en termes de population, notant que les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation du Pakistan – important 5 milliards de dollars de produits pakistanais l’année dernière seulement.

Cependant, dans un éditorial du New York Times publié en décembre 2021, Madiha Afzal, membre de la Brookings Institution, a appelé les États-Unis à envisager une « réinitialisation » des relations entre les États-Unis et le Pakistan, car les deux nations sont désormais solidaires. pied fragile.”

“Le ressentiment est omniprésent”, a écrit Afzal. “L’Amérique considère le soutien du Pakistan aux talibans comme l’une des raisons pour lesquelles elle a perdu en Afghanistan ; le Pakistan considère l’insurrection talibane à laquelle il a été confronté chez lui comme un retour de bâton pour son partenariat avec l’Amérique voisine. À Washington, la mauvaise humeur a conduit à parler de désengagement et de sanctions. Ni l’une ni l’autre approche fonctionnera ou sera satisfaisant à long terme.”

Brooke Singman et Caitlin McFall de Fox News ont contribué à ce rapport.