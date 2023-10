NEW YORK, 27 oct (IPS) – Cette année – 2023 – a commencé par la commémoration d’un an de guerre en et contre l’Ukraine, qui a eu un impact dramatique sur le prix des besoins fondamentaux des populations mondiales, aux quatre coins du monde. Il s’agit d’une calamité permanente pour un monde qui vit déjà les pires insécurités collectives en matière d’alimentation, de santé publique et de conflits.

Malgré l’accord de paix permettant l’accès au Tigré, la crise humanitaire qui fait suite au conflit en Ethiopie ne s’est pas atténuée, pas plus que la guerre civile au Soudan. Alors que les combats faisaient rage Somaliele pays a été confronté à sa pire sécheresse depuis quarante ans, entraînant des dizaines de milliers de morts.

L’ONU a averti en juin que 400 000 des 6,6 millions de Somaliens ayant besoin d’aide sont confrontés à des conditions proches de la famine et que 1,8 million d’enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë en 2023. Pour aggraver le désastre, le Programme alimentaire mondial a été contraint de réduire drastiquement ses services dans le pays, faute de financement.

Bien que de nouveaux conflits se préparent en Afrique, nous devons prendre note du fait que l’Asie a également ses parts douloureuses dans ces conflits, avec les attaques continues du gouvernement turc contre kurde groupes au moment où nous écrivons ceci. Alors que les négociations entre l’Iran et l’Arabie saoudite en avril 2023 (médiatisées par la Chine), ont fait naître l’espoir d’un règlement politique pour mettre fin au conflit en Yémenl’hostilité demeure entre les deux camps belligérants.

Plus à l’Est, la guerre civile en Birmanie Cela entraîne davantage de conflits civils et une misère indicible également pour les communautés minoritaires. En Iran, un soulèvement exclusivement dirigé par des femmes continue d’être brutalement réprimé, même si le pays reste fortement impliqué dans les conflits régionaux.

Un autre continent, l’Amérique latine, est le théâtre d’une grave instabilité politique et économique – comme en Venezuela – parfois aggravée par la violence – comme dans Haïti – avec des conséquences humanitaires importantes. Le continent connaît également une augmentation de la violence des gangs criminels, soupçonnés d’être étroitement liés à certains intérêts politiques, liés aux armes et à la drogue, qui sont en augmentation dans plusieurs pays.

Le 7 octobre 2023, le monde a été témoin d’atrocités commises par un groupe d’inspiration religieuse (bien qu’en aucun cas justifié par la foi), le Hamas (auto-désigné comme mouvement de résistance islamique), sur le territoire israélien, avec un deuil continu pour les morts, le traumatisme , et le sort de centaines d’otages pris.

Tout cela semble être utilisé par certains gouvernements (essentiellement occidentaux) pour justifier des actions de représailles qui ont pour résultat que des millions de Palestiniens (à Gaza) vivent désormais même sans eau, des milliers sont déjà tués, dont beaucoup sont des femmes et des enfants, et plus d’un des millions d’entre eux sont poussés, par un acteur étatique, à être déplacés de force.

Dans des pays relativement (beaucoup) plus pacifiques, la montée de ceux qui prônent les actions xénophobes et la haine de droite – dont certains sont élus, par millions, à des postes de haute autorité exécutive – n’est pas inhabituelle.

Notre monde ne va donc pas bien en ce moment.

Dans chacun de ces conflits, la plupart des principaux décideurs sont – peut-être par coïncidence – des dirigeants masculins. Dans tous ces contextes, ceux qui paient le prix le plus élevé en termes de pertes de vies humaines, de membres, de détérioration de la santé mentale, de traumatismes et de déni de la dignité fondamentale – sans parler de l’accès aux besoins fondamentaux – sont les femmes, les enfants et les personnes handicapées ( qui inclut tous les sexes, classes sociales et tranches d’âge).

Pourtant, dans très peu de ces contextes, entendons-nous des femmes leaders qui répondent aux besoins humanitaires, luttent pour assurer la survie des communautés, continuent de se parler et de s’entraider à travers les gouffres et les divisions douloureuses, et s’expriment contre le les appels et les justifications meurtrières de la guerre.

Bien qu’il existe des données qui impliquent certaines femmes dirigeantes dans les conflits et la violence – depuis les attentats-suicides jusqu’aux dirigeants et officiers de l’armée et de la marine, en passant par les membres de groupes d’extrême droite, les acteurs non étatiques et les gangs – ce n’est pas la norme. En fait, il n’existe aucune possibilité de comparaison. Tant que la majorité des plus hauts dirigeants politiques et militaires du monde seront des hommes, on ne pourra pas les comparer à l’héritage de femmes beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus récentes, occupant des postes de pouvoir similaires.

Les organisations de femmes ont tendance à être parmi les plus bruyantes et les plus nombreuses, dans leur rejet de toute forme de guerre et de violence. Les femmes qui défendent cette position simple, qui change profondément et affirme la vie, consistant à ne pas choisir la guerre, sont souvent des vétérans chevronnés au service de leurs communautés et de leurs nations. Beaucoup ne parlent pas seulement à partir d’aspirations, mais aussi à partir de là où ils sont enracinés dans la conduite d’actions collectives pour le bien commun.

De nombreuses femmes défenseurs des droits humains et vétérans des efforts de consolidation de la paix dans leurs communautés et leurs nations ont tendance à mettre en pratique le raisonnement le plus pragmatique de tous : que ma sécurité et mon bien-être dépendent des vôtres. Que tu fais partie de moi comme je fais partie de toi. Cela, dans votre anéantissement, m’appartient. Que notre résilience collective est nécessaire, pour cette planète si précieuse, sur laquelle nous ne sommes que des invités (sérieusement irrespectueux), gracieusement accueillis.

Pourtant, ces mêmes femmes et leurs organisations, qui sont toutes des bâtisseurs d’héritage, doivent lutter pour faire entendre leur voix dans la diversité et la cacophonie existantes des canaux médiatiques. Leur absence des sièges de la prise de décision mondiale – parce qu’ils sont occupés à servir des communautés qui ont depuis longtemps perdu leur lien avec les espaces élitistes multilatéraux d’aujourd’hui – ne leur offre que peu ou pas d’opportunités de faire partie des priorités des médias grand public. En effet, les médias sélectionnent parfois des dirigeants qui semblent s’adresser aux masses en colère – ou les mettre en colère – mais mettent rarement en valeur le travail des femmes en faveur de la paix.

« Nous ne choisirions pas la guerre » n’est pas une devise de commodité temporaire. C’est un état d’esprit et un état d’être pour lequel on lutte, souvent au prix d’un coût personnel et professionnel élevé. Son seuil minimal est l’art du compromis. Sa réalisation maximale est la coexistence pacifique. Ces deux éléments sont cruellement nécessaires. C’est également ce que diraient et signifieraient la plupart des organisations de femmes et les efforts menés par des femmes aux quatre coins du monde.

Compte tenu de l’état de notre monde, nous devons veiller à ce que le leadership pacifique des femmes soit activement et systématiquement soutenu, en particulier lorsque et là où ces efforts s’articulent autour de partenariats, et s’appuie sur des engagements multilatéraux de base. De telles initiatives de paix dirigées par des femmes devraient constituer une priorité stratégique de développement, au sein des nations et entre elles. Dans le même temps, ce soutien doit soigneusement éviter le piège bien trop fréquent consistant à créer de nouveaux efforts parallèles, redondants et réplicatifs, et/ou à se concentrer sur le soutien aux élites déjà privilégiées.

Nous aurions (devions) apprendre, après des décennies de développement international, que les partenariats efficaces – préconisés dans le 17e objectif de développement durable – ne sont pas facultatifs. Les partenariats dans la conceptualisation, l’adressage, la planification, la prestation et toutes les formes de services sont une condition sine qua non de l’inclusion sociale, de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique. Non pas parce qu’ils sont faciles à réaliser.

Peut-être précisément parce qu’ils représentent un défi. Mais le défi des partenariats autour de la cohésion sociale est bien plus tolérable que les destructions de la guerre. Loin des espaces médiatiques, des fastes et des cérémonies, de la frénésie médiatique autour d’événements temporels et du bruit élitiste, les efforts locaux et internationaux menés par les femmes offrent déjà des alternatives à la folie actuelle.

Dr Azza Karam, professeur de religion et de développement à la Vrije Universiteit d’Amsterdam, et présidente-directrice générale du Women’s Learning Partnership, basé à Washington, et travaillant avec des organisations de défense des droits humains des femmes dans l’hémisphère sud. Elle possède des décennies d’expérience au service de coalitions multipartites dirigées par des femmes pour la démocratie, la paix et la sécurité.

