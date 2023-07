Un monde en feu : un regard global sur les vagues de chaleur récentes et les personnes touchées

Nouvelles

Durée 3:44

Partout dans le monde, les gens subissent des vagues de chaleur, dont certaines établissent de nouveaux records. Les températures élevées ont contribué à davantage d’incendies de forêt dans des endroits comme le Canada et la Grèce et, selon des responsables de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation météorologique mondiale, il existe des impacts potentiels majeurs sur la santé des jeunes, des personnes âgées et des sans-abri.