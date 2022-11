Un monde en crise, sombre toile de fond des négociations de l’ONU sur le climat

Plus de 40 000 participants se sont inscrits aux pourparlers de cette année, reflétant le sentiment d’urgence alors que les événements météorologiques majeurs dans le monde affectent de nombreuses personnes et coûtent des milliards de dollars en réparations. L’Égypte a déclaré que plus de 120 dirigeants mondiaux seraient présents, dont beaucoup s’exprimeraient lors d’un événement de haut niveau les 7 et 8 novembre, tandis que le président américain Joe Biden devait arriver plus tard dans la semaine.