Un monde en crise, sombre toile de fond des négociations de l’ONU sur le climat

CHARM EL-CHEIKH, Égypte (AP) – Des émissaires du monde entier se sont réunis dimanche dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh pour des entretiens sur la lutte contre le changement climatique qui surviennent alors que le monde est également aux prises avec de multiples crises, notamment la guerre en Ukraine, une inflation élevée, des pénuries alimentaires et une pénurie d’énergie.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti la semaine dernière que la planète se dirigeait vers un “chaos climatique” irréversible à moins que les pays ne trouvent un moyen de remettre le monde sur la bonne voie pour réduire les émissions et aider les pays pauvres à faire face aux impacts du réchauffement climatique.

Plus de 40 000 participants se sont inscrits aux pourparlers de cette année, reflétant le sentiment d’urgence alors que les événements météorologiques majeurs dans le monde affectent de nombreuses personnes et coûtent des milliards de dollars en réparations. L’Égypte a déclaré que plus de 120 dirigeants mondiaux seraient présents, dont beaucoup s’exprimeraient lors d’un événement de haut niveau les 7 et 8 novembre, tandis que le président américain Joe Biden devait arriver plus tard dans la semaine.

Mais de nombreuses personnalités, dont le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi, ne prévoyaient pas de venir, jetant des doutes quant à savoir si les pourparlers en Égypte pourraient aboutir à des accords majeurs pour réduire les émissions sans deux des plus grands pollueurs du monde.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que les pourparlers étaient éclipsés par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, qui a déclenché des bouleversements politiques et économiques dans le monde.

“Mais 2022 ne doit pas devenir une année perdue pour la protection du climat”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Pour de nombreux États, il s’agit de la survie de leur population et de leur culture. Pour eux, la crise climatique reste le problème de sécurité le plus important, pas la guerre de la Russie en Europe.

Baerbock a déclaré que l’Allemagne était disposée à faire preuve de solidarité avec les pays pauvres, y compris sur la question épineuse de la compensation des pertes résultant du changement climatique causé par les émissions des pays riches.

Des groupes de défense des droits ont critiqué l’Égypte dimanche pour avoir restreint les manifestations et intensifié la surveillance pendant le sommet.

Human Rights Watch, basé à New York, citant des médias égyptiens, a déclaré que les autorités avaient également arrêté des dizaines de personnes pour avoir appelé à des manifestations.

“Il devient clair que le gouvernement égyptien n’a pas l’intention d’assouplir ses mesures de sécurité abusives et de permettre la liberté d’expression et de réunion”, a déclaré Adam Coogle, directeur adjoint du groupe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dans un communiqué.

Human Rights Watch a déclaré avoir rejoint environ 1 400 groupes du monde entier exhortant l’Égypte à lever les restrictions imposées aux groupes de la société civile.

Alaa Abdel-Fattah, un éminent militant pro-démocratie emprisonné, a intensifié sa grève de la faim dimanche au premier jour de la COP27, selon sa famille. La tante d’Abdel-Fattah, la romancière primée Ahdaf Soueif, a déclaré qu’il avait entamé une « grève de la faim » et qu’il avait cessé de boire de l’eau à 10 heures, heure locale. Craignant qu’il puisse mourir sans eau, elle appelait les autorités à le libérer en réponse aux appels locaux et internationaux.

