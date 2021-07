Un monde effrayant de contrôle mental alors que des scientifiques expérimentent sur des cerveaux de singes, enregistrent des souvenirs et créent des souris « télécommandées »

ENREGISTRER des souvenirs, lire des pensées et contrôler ce qu’une autre personne voit à travers des implants cérébraux peuvent ressembler à quelque chose d’une dystopie effrayante.

Mais les militants avertissent que cela devient rapidement une réalité grâce à une course aux armements mondiale bien financée pour développer des technologies de contrôle de l’esprit et de maîtrise de l’esprit grâce à des expériences bizarres sur des singes et d’autres animaux.

Des expériences sur le cerveau sont menées à travers le monde – comme celle-ci en Belgique Crédit : Droits des animaux

Singe avec trou percé dans sa tête une électrode attachée

Les meilleurs scientifiques du cerveau craignent que des expériences fantasques de type Frankenstein n’ouvrent la porte à l’utilisation d’implants d’influence sur l’esprit sur les humains.

De nombreux tests sont effectués pour guérir d’horribles maladies et affections cérébrales telles que la maladie de Parkinson et la démence.

Mais les scientifiques craignent que bricoler avec l’esprit soit une pente glissante – et il pourrait y avoir un risque très réel que ces percées soient abusées.

Les souris, les tortues et les singes peuvent déjà être contrôlés comme des « marionnettes » ou des « avatars ».

Et il est à craindre que cela ne soit pas long avant que cela puisse être fait aux humains, car nos smartphones devraient se transformer en implants cérébraux.

Nous devons réglementer pour ne pas empiéter sur le noyau de base de notre humanité Rafael Yuste

Les scientifiques avertissent que si l’humanité n’agit pas rapidement, il sera trop tard pour sauver nos esprits de la menace des cyber-hackers ou des régimes malfaisants.

L’initiative NeuroRights, formée par le neuroscientifique de l’Université Columbia, le professeur Rafael Yuste, est à la tête de l’appel aux « neuro-droits ».

Il préconise de protéger l’intérieur de nos esprits et de définir des lignes directrices éthiques pour cette nouvelle frontière de la science.

Le professeur Yuste a déclaré à The Sun Online : « Nous avons affaire à une course mondiale, privée et publique, pour développer ces méthodes.

« Nous devons réglementer pour ne pas empiéter sur le noyau fondamental de notre humanité. »

Un singe avec son cerveau branché qui lui permet de contrôler un fauteuil roulant avec son esprit

Les scientifiques ont pu créer des souris «télécommandées» à l’aide d’implants cérébraux

Les scientifiques du monde entier s’attendent à pouvoir enregistrer électroniquement les signaux cérébraux qui construisent des souvenirs à l’aide d’implants électriques pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de démence.

D’ici la fin de cette décennie, cela pourrait ouvrir la voie à une amélioration artificielle ou à une réécriture avant d’être réintroduit dans le cerveau.

Mais un rapport de la société de cybersécurité Kaspersky Labs et du Functional Neurosurgery Group de l’Université d’Oxford affirme que les pirates pourraient utiliser la communication sans fil pour potentiellement prendre le contrôle de l’appareil lui-même.

L’étude des scientifiques a conclu: « La manipulation pourrait entraîner des changements de paramètres causant de la douleur, une paralysie ou le vol de données personnelles privées et confidentielles. »

Ce n’est pas seulement le vol de souvenirs qui représente un risque pour l’humanité.

Des expériences récentes à travers le monde ont prouvé à quel point le monde est proche de l’ère de pouvoir contrôler les humains à distance.

Le professeur Yuste a déclaré à The Sun Online : « Le problème avec la neurotechnologie et nous le savons avec les souris, si vous activez directement ces circuits cérébraux, les souris interprètent les informations par elles-mêmes.

« En d’autres termes, si nous mettons une hallucination visuelle ou une image dans l’esprit des souris, la souris se comporte exactement de la même manière que si c’était leur propre processus de pensée.

« Ce n’est pas une surprise, car la conscience est générée par le cerveau. »

Il a ajouté: « Cela aggrave les abus potentiels de la vie privée et de l’identité mentale. »

CERVEAU DE MARIONNETTES

Des chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology ont récemment créé des souris cyborg qui obéissaient aux ordres de leurs suzerains humains.

Ils ont « piraté » le cerveau des souris en utilisant une technique appelée optogénétique – un processus dans lequel des fils de fibre optique sont insérés dans le cerveau pour le manipuler.

Pendant ce temps, cette année, des scientifiques de l’Université de l’Utah et de Stanford aux États-Unis ont pour la première fois dirigé la prise de décision des singes.

Les primates ont été amenés à regarder des cibles par des ondes ultrasonores de faible intensité qui étaient dirigées vers la région du cerveau qui contrôle leurs mouvements oculaires.

Des chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology ont récemment créé des souris cyborg qui obéissent aux commandes via des fils de fibre optique sont insérées dans le cerveau Crédit : Korea Advanced Institute of Science and Technolog

Les chercheurs ont conclu : « Il existe… des opportunités alléchantes d’appliquer la neuromodulation par ultrasons pour moduler de manière non invasive le comportement de choix chez l’homme, avec les premières applications visant à déterminer l’ensemble des circuits impliqués dans un trouble donné chez un individu donné.

Et en 2014, une expérience a été menée, des scientifiques de la Harvard Medical School ont vu un argent en contrôler un autre en connectant l’un de leurs cerveaux à la colonne vertébrale d’un autre.

La KU Leuven en Belgique, quant à elle, a câblé des singes pour essayer de découvrir comment ils peuvent leur faire saisir les choses.

Il dit qu’il essaie de trouver des remèdes pour des maladies cérébrales invalidantes comme la maladie de Parkinson.

Sans surprise, Big Tech a pris le train en marche pour lancer sa prochaine génération de produits de piratage cérébral pour des raisons médicales, mais aussi pour rester en tête du peloton dans le développement de nouveaux produits.

La société d’interface ordinateur-cerveau d’Elon Musk, Neuralink, a publié une vidéo d’expérimentation en mai affirmant qu’elle montre un singe jouant au jeu vidéo Pong avec son esprit via un dispositif implanté, des signaux cérébraux ont été envoyés sans fil.

Le singe macaque, nommé Pager, a d’abord appris à jouer au jeu vidéo avec un joystick, avant d’être ensuite connecté à l’implant cérébral qui a procédé à la lecture des pensées du singe.

Cela fait partie de l’ambition à long terme de Musk d’inaugurer une ère de « cognition surhumaine » – et il espère que l’appareil Neuralink sera bientôt prêt à être testé sur des humains.