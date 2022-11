Un monastère chrétien datant peut-être d’avant l’islam découvert aux EAU

ÎLE DE SINIYAH, Émirats arabes unis (AP) – Un ancien monastère chrétien datant peut-être d’aussi loin que les années précédant la propagation de l’islam dans la péninsule arabique a été découvert sur une île au large des Émirats arabes unis, ont annoncé jeudi des responsables.

Le monastère de l’île de Siniyah, qui fait partie du cheikh de dunes de sable d’Umm al-Quwain, jette un nouvel éclairage sur l’histoire du christianisme primitif le long des rives du golfe Persique. Il s’agit du deuxième monastère de ce type découvert aux Émirats, datant de 1 400 ans, bien avant que ses étendues désertiques ne donnent naissance à une industrie pétrolière florissante qui a conduit à une nation unifiée abritant les tours d’Abu Dhabi et de Dubaï.

Les deux monastères se sont perdus dans l’histoire dans le temps, car les érudits pensent que les chrétiens se sont lentement convertis à l’islam à mesure que cette foi devenait plus répandue dans la région.

Aujourd’hui, les chrétiens restent une minorité dans tout le Moyen-Orient, bien que le pape François soit arrivé jeudi à Bahreïn voisin pour promouvoir le dialogue interreligieux avec les dirigeants musulmans.

Pour Timothy Power, professeur agrégé d’archéologie à l’Université des Émirats arabes unis qui a participé à l’enquête sur le monastère récemment découvert, les Émirats arabes unis sont aujourd’hui un « creuset de nations ».

“Le fait que quelque chose de similaire se produise ici il y a 1 000 ans est vraiment remarquable et c’est une histoire qui mérite d’être racontée”, a-t-il déclaré.

Le monastère est situé sur l’île de Siniyah, qui protège les marais de Khor al-Beida à Umm al-Quwain, un émirat à environ 50 kilomètres (30 miles) au nord-est de Dubaï, le long de la côte du golfe Persique. L’île a une série de bancs de sable qui en sortent comme des doigts tordus. Sur l’une, au nord-est de l’île, les archéologues ont découvert le monastère.

La datation au carbone des échantillons trouvés dans la fondation du monastère date entre 534 et 656. Le prophète de l’islam Muhammad est né vers 570 et est mort en 632 après avoir conquis La Mecque dans l’actuelle Arabie saoudite.

Vu d’en haut, le plan d’étage du monastère sur l’île de Siniyah suggère que les premiers fidèles chrétiens priaient dans une église à nef unique au monastère. Les pièces à l’intérieur semblent contenir des fonts baptismaux, ainsi qu’un four pour cuire du pain ou des gaufrettes pour les rites de communion. Une nef abritait aussi vraisemblablement un autel et une installation pour le vin de communion.

À côté du monastère se trouve un deuxième bâtiment avec quatre pièces, probablement autour d’une cour – peut-être la maison d’un abbé ou même d’un évêque dans l’église primitive.

Les historiens disent que les premières églises et monastères se sont répandus le long du golfe Persique jusqu’aux côtes de l’actuel Oman et jusqu’en Inde. Les archéologues ont trouvé d’autres églises et monastères similaires à Bahreïn, en Irak, en Iran, au Koweït et en Arabie saoudite.

Au début des années 1990, des archéologues ont découvert le premier monastère chrétien des Émirats arabes unis, sur l’île de Sir Bani Yas, aujourd’hui réserve naturelle et site d’hôtels de luxe au large d’Abu Dhabi, près de la frontière saoudienne. Il remonte également à la même période que la nouvelle découverte à Umm al-Quwain.

Cependant, les preuves de la vie précoce le long des marais de Khor al-Beida à Umm al-Quwain remontent à la période néolithique – suggérant une occupation humaine continue dans la région pendant au moins 10 000 ans, a déclaré Power.

Aujourd’hui, la zone proche du marais est plus connue pour le magasin d’alcools à bas prix du Barracuda Beach Resort de l’émirat. Ces derniers mois, les autorités ont démoli un avion-cargo imposant de l’ère soviétique lié à un tireur russe connu sous le nom de “Marchand de la mort” alors qu’il construisait un pont vers l’île de Siniyah pour un développement immobilier de 675 millions de dollars.

Power a déclaré que le développement a stimulé les travaux archéologiques qui ont découvert le monastère. Ce site et d’autres seront clôturés et protégés, a-t-il dit.

“C’est une découverte vraiment fascinante car, à certains égards, c’est une histoire cachée – ce n’est pas quelque chose de largement connu”, a déclaré Power.

Jon Gambrell, Associated Press