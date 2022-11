Un monastère chrétien datant peut-être d’avant l’islam découvert aux EAU

La datation au carbone des échantillons trouvés dans la fondation du monastère date entre 534 et 656. Le prophète de l’islam Muhammad est né vers 570 et est mort en 632 après avoir conquis La Mecque dans l’actuelle Arabie saoudite.

Vu d’en haut, le plan d’étage du monastère sur l’île de Siniyah suggère que les premiers fidèles chrétiens priaient dans une église à nef unique au monastère. Les pièces à l’intérieur semblent contenir des fonts baptismaux, ainsi qu’un four pour cuire du pain ou des gaufrettes pour les rites de communion. Une nef abritait aussi vraisemblablement un autel et une installation pour le vin de communion.

Les historiens disent que les premières églises et monastères se sont répandus le long du golfe Persique jusqu’aux côtes de l’actuel Oman et jusqu’en Inde. Les archéologues ont trouvé d’autres églises et monastères similaires à Bahreïn, en Irak, en Iran, au Koweït et en Arabie saoudite.