Un moment qui m’a changé : mes parents ont organisé un dîner – et cela m’a inspiré à trouver et à nourrir de nouveaux amis

OLorsque le dernier verrouillage du Royaume-Uni a été levé en 2021 et qu’un retour à la vie normale s’est fait signe, j’étais désemparé. Au cours des dernières années, j’avais au moins été épargné de la pression d’avoir des projets et d’être avec quelqu’un pour Noël et le Nouvel An. Même si j’avais déménagé à Londres il y a deux ans, la pandémie n’avait pas facilité la recherche d’amis dans une nouvelle ville. Pour échapper à ma solitude pendant les vacances, j’ai décidé de prendre l’avion pour voir mes parents à Delhi. Contrairement à moi, ils avaient prévu de fêter la nouvelle année – ils organisaient un petit dîner pour leurs amis.

Dans l’isolement de la pandémie, loin de ma famille, j’avais oublié à quel point la maison de mes parents était chaleureuse et invitante. La cuisine était le cœur de notre famille – des tasses de chai constamment défilé à côté de plateaux de biscuits et de conversation, encore un autre samosa offert même si nos assiettes et nos estomacs étaient pleins, un frigo qui avait toujours quelque chose de bon à manger et une table qui avait de la place pour tout le monde.

Pendant ce dîner, j’ai vu mon père remplir les boissons de tout le monde. Ma mère apporta la nourriture, son arôme la précédant. Tout le monde était réuni pour s’amuser. C’est là que j’ai été frappé – comment la communauté peut être forgée par la nourriture.

La tarte aux courgettes de Nikita Sharma, avec du kombucha à la framboise, à la pomme et au citron qu’elle a elle-même préparé.

En regardant mes parents rire et manger avec leurs amis, au milieu de l’optimisme d’une nouvelle année, j’ai décidé de cultiver cette même légèreté avec ma propre nourriture et mes amis. Même si je n’avais pas beaucoup d’amitiés solides à Londres, ni de compétences culinaires appréciables, j’espérais nourrir les deux au cours de l’année, tout comme mes parents l’ont fait tout au long de leur vie.

Ainsi, 2022 est devenue mon année pour nourrir les amis. Les premiers amis que j’ai invités étaient mes colocataires – des étrangers d’Internet avec lesquels j’étais enfermé pendant la pandémie. Ces années ont été dures ; tandis que ceux qui avaient les compétences cherchaient du réconfort dans la cuisson du pain au levain et du pain aux bananes, j’ai eu du mal à préparer quoi que ce soit de comestible à distance. Même les pâtes ne me sont pas venues facilement.

Je crois qu’il faut me lire pour savoir quelque chose. Au lieu de cuisiner, j’ai lu à ce sujet. Quand j’ai « découvert » qu’une tasse d’eau de pâtes réservée peut assouplir les pâtes et enrober la sauce, j’étais convaincue que je pouvais impressionner même la nonna la plus endurcie. Sauf que quand je me suis mis à cuisiner, j’ai utilisé tout le tasse d’eau de pâtes et enroulé avec une bouchée carby de la Méditerranée.

Son thoran aux asperges, d’une recette de Meera Sodha, et son paneer au lait de coco, tomates et gingembre, d’une recette de sa grand-mère.

La cuisine sans catastrophe vient principalement après la cuisine en cas de catastrophe. Au fur et à mesure que mes colocataires devenaient mes amis, j’ai traversé le périlleux fossé. Les désastres avec les pâtes achetées en magasin étaient derrière moi : avec l’aide de mes colocataires beaucoup plus compétents, je déroulais des gnocchis de patates douces à partir de zéro. La cuisine est devenue plus qu’un moyen de subsistance. C’est devenu un moyen de partager le bonheur et le temps.

Ma curiosité culinaire a été piquée; quelque chose de nouveau à apprendre était quelque chose de nouveau à manger. Bien que j’aie grandi dans les dals les plus merveilleux qu’un foyer indien ait à offrir, j’ai développé un goût pour le «dal de garçon blanc» de mon colocataire – qui, contrairement aux dals indiens traditionnels, est végétalien et à base de lait de coco.

Au cours de mon année à nourrir des amis, j’ai réalisé que l’apprentissage et la croissance se produisent d’une manière que nous ne prévoyons pas. Comme je acquis la confiance nécessaire pour enrouler une pâte brisée autour de mon bras pour la rouler dans un moule à tarte, j’ai aussi surmonté ma timidité et invité des amis à savourer des légumes sur des lits de crème et de pâtisserie. Hacher la coriandre, son parfum frais persistant avec chaque tranche de couteau, est devenu un exercice pour rester dans le présent. Chaque fois que l’anxiété me submergeait, j’apprenais que je n’avais qu’à mélanger de la farine, de l’eau et de la levure, afin que je puisse pétrir mes soucis à la place.

J’ai arrêté de chercher de grandes occasions pour célébrer et j’ai commencé à me réjouir de ce qui semblait insignifiant. Un ami passant un jour d’été est devenu une affaire en plein air alors que nous déchirons des naans et ramassons du saag paneer sur la terrasse, tandis qu’une poêle antiadhésive achetée lors d’une vente du Black Friday exigeait le baptême avec un dîner de fête de tahdig beurré et croustillant . Peu importe ce que je cuisinais, ma mère était toujours à un appel vidéo pour m’accompagner tout au long de la recette tandis que mon père me rappelait d’avoir quelque chose de sucré pour terminer le repas.

Chaque fois cette année-là, lorsque mes amis se rassemblaient autour de ma table, passant des assiettes de nourriture et de boisson, je me rappelais le dîner de mes parents. Je porte la chaleur de cette nuit maintenant et, avec chaque ami qui partage les délices (ou les désastres) de ma cuisine, elle se répand de plus en plus.