Un moment où une mouette gourmande vole le pâté d’un amateur de plage tout en mangeant au milieu d’un pic chez les Britanniques qui se font pincer la nourriture

C’est le moment surprenant où une mouette effrontée s’abat et vole le déjeuner d’un amateur de plage.

Le court clip commence par la personne qui se détend sur la plage, que l’on pense être en Irlande, avec la légende “Attendez-le” et “Pas la nourriture” avec un emoji qui rit.

Le baigneur sourit à la caméra avant de prendre son déjeuner 1 crédit

La mouette descend soudainement et arrache le pâté 1 crédit

On voit le baigneur sortir ce qui ressemble à un pâté d’un sac en papier brun et le tenir devant la caméra et faire un grand sourire.

On les voit alors en prendre une grosse bouchée mais leur plaisir est de courte durée.

On voit une mouette astucieuse plonger et attraper la nourriture par son bec avant de s’enfuir avec.

Selon une enquête du mois dernier, les mouettes deviennent plus audacieuses et se faufilent plus que jamais pour voler la nourriture des gens.

Les raids audacieux sur notre bouffe par des goélands avides ont doublé au cours de la dernière année.

Les principales cibles des goélands sont les frites, les chips, les glaces et les sucettes, les sandwichs, les pépites de poulet et les barres de chocolat.

Ils ont également leurs yeux perçants sur les tranches de pizza, les rouleaux de saucisse, les fruits et les morceaux de poulet frit.

Un sondage mené auprès de 2000 Britanniques en 2020/21 a révélé que 22% ont déclaré avoir été bombardés en piqué par une mouette en quête de nourriture.

Déjà cette année, ce nombre a grimpé à 41 %.

Amy Hollingsworth, 34 ans, a déclaré avoir perdu une partie de son dîner à cause d’une mouette le mois dernier.

Amy, de Hastings, East Sussex, a déclaré: «J’étais assise près de la jetée en train de manger des pépites de poulet et des frites quand j’ai remarqué que j’étais lentement entourée de goélands.

«Je me suis levé et j’ai commencé à m’éloigner d’eux, mais l’un d’eux revenait encore et encore et finalement il a juste volé vers moi et a attrapé une pépite.

“Je ne peux pas croire à quel point il était effronté – il attendait juste l’occasion et l’a saisie.”

Un porte-parole du site Web CarShades.co.uk, qui a mené l’enquête, a déclaré que les attaques de mouettes augmentent toujours lorsque le soleil se lève.

Une grand-mère a également été récemment ravagée par une mouette qui l’a laissée ressembler à une victime du slasher de films d’horreur Freddy Krueger.

Brenda Thrumble, 66 ans, a été prise en embuscade alors qu’elle rentrait chez elle après les magasins.

La mouette a plongé par derrière et a griffé sa tête, creusant des trous dans sa peau.

Brenda battue a déclaré: «Cela m’est venu par derrière, donc il n’y avait aucun moyen de s’attendre à quoi que ce soit. Il a instantanément tiré du sang, il m’a attaqué avec ses griffes plutôt qu’avec son bec.

«Il y avait beaucoup de petits trous où il m’avait griffé. Je ressemblais à quelque chose d’un film de Freddy Krueger.

«Le sang coulait sur mon visage, sur le dessus et sur mes orteils. C’était un vrai vieux cauchemar et pas une bonne expérience.

“J’avais peur que ça revienne sur moi. Je suis heureux d’avoir vécu pour raconter l’histoire.