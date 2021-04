C’est le moment où la police a découvert qu’un ouvrier agricole que l’on craignait d’être assassiné était vivant et vivait dans les bois cinq ans après sa disparition.

Ricardas Puisys, originaire de Lituanie, a été victime de l’esclavage moderne et vivait dans la peur d’être découverte depuis plus de cinq ans.

Il s’est caché dans une petite parcelle de bois près de Wisbech, Cambridgeshire, et s’est fait une maison « bien cachée » dans un sous-bois profond à côté d’une rue résidentielle.

Des images choquantes montrant le moment où il a été découvert en juillet 2020 ont maintenant été publiées. Il montre M. Puisys escorté par des agents alors qu’il sort de son abri de fortune délabré, avant qu’on lui remette son affiche des personnes disparues.

L’enquête policière a révélé que M. Puisys avait été contraint à une forme d’esclavage moderne par un associé ayant des liens avec le crime organisé.

Lors d’entretiens avec la police, il a décrit avoir été violemment battu par un homme après être venu au Royaume-Uni pour travailler, y compris un épisode où il l’avait frappé à la tête avec un jeu de clés et une autre fois avec un barbecue. À une autre occasion, M. Puisys a été enfermé au sous-sol pendant la nuit.

L’homme a confisqué son passeport et sa carte bancaire et prendrait de l’argent sur son salaire à la ferme de poireaux où travaillait M. Puisys, insistant sur le fait que le travailleur agricole lui devait des milliers de livres.

M. Puisys a affirmé que l’homme travaillait dans le cadre d’un gang qui a forcé un individu à creuser sa propre tombe dans le but de terrifier et de contrôler la victime.

Il se cachait dans une cabane délabrée et a été retrouvé en juillet 2020 après que la police ait retrouvé un compte Facebook qu’il aurait utilisé au WiFi d’Asda à Wisbeach.

Six mois plus tard, ils ont découvert M. Puisys qui vit depuis cinq ans dans les bois au large de Harecroft Road.

Son incroyable découverte est présentée dans un épisode de Channel 4 de 24 heures en garde à vue qui sera diffusé lundi.

DCI Adam Gallop, qui a mené l’enquête sur sa disparition, a décrit M. Puisys comme «se gardant prisonnier dans les bois».

Il a déclaré à Mail Online: « C’est extraordinaire de penser qu’il y a vécu sans être détecté si près de l’endroit où tous les [police] l’activité avait lieu.

«Nous avons contacté toutes les forces de police, toutes les autorités locales, toutes les autorités sanitaires, plus de 250 auberges, 600 agences pour l’emploi, des gangs – il est très difficile de vivre sans laisser de trace. Mais nous étions à des kilomètres de lui tout le temps.

«Quand nous l’avons trouvé, il y a eu un immense soulagement. Ensuite, considérer comment il a vécu sa vie pendant cinq ans est vraiment très triste. En tant qu’enquêteurs, vous commencez à réfléchir pendant cinq ans à la réflexion: «Qu’avons-nous fait de mal pour ne pas le trouver plus tôt?

M. Puisys a disparu en septembre 2015 de son travail à 20 miles de là, des détectives craignant d’être assassiné. Il était connu pour avoir quitté le travail à la Nightlayer Leek Company à Chatteris le 26 septembre, puis rejoint un groupe d’hommes lituaniens dans la soirée.

L’alarme a été déclenchée lorsqu’il ne s’est pas présenté pour un quart de travail deux jours plus tard et que son badge d’identification a été retrouvé dans un parc.

Des images choquantes de ses entretiens avec des détectives de police sont publiées pour la première fois où il décrit les abus qu’il a subis.

Des inquiétudes pour sa sécurité avaient été soulevées le mois précédent lorsqu’il avait été suggéré qu’il était exploité, de sorte qu’une enquête pour meurtre a été ouverte en novembre 2015. Des fouilles approfondies ont été menées pour tenter de retrouver un corps.

Un homme de 31 ans de Wisbech a été arrêté en décembre 2015, soupçonné de meurtre et placé en garde à vue, puis relâché sans autre action. Il existe actuellement un mandat d’arrêt européen pour son arrestation sur des allégations d’esclavage moderne.

Décrivant le moment où M. Puisys s’est enfui dans la peur pour sa vie, il a déclaré aux détectives: « Il avait un tas de clés à la main et il jouait avec, jouait avec. Puis il m’a frappé avec ces clés dans ma tête. Le sang coulait et il me menaçait avec un couteau. Il a dit: « Où voulez-vous que je vous poignarde? »

M. Puisys a ensuite été soumis à une raclée sauvage avec une perche en aluminium tirée d’une armoire.

«C’était très douloureux, je ne pouvais pas me lever», se souvient-il lors de ses entretiens avec la police. «Il m’a dit:« descends, prends un chiffon et nettoie le sang ». Je pouvais à peine me tenir debout et l’orge descendre les escaliers.

‘Je me suis retourné vers la porte et [ran]. Je ne savais pas où aller. J’ai tourné à gauche, il y avait un petit parc. Je suis entré dans le parc et je me suis caché dans les buissons.

«Et puis j’ai vécu dans les bois pendant cinq ans. J’ai trouvé une tente, un endroit pour dormir que quelqu’un avait laissé derrière moi et j’étais là tout l’hiver. Puis j’ai trouvé cet endroit dans les bois et j’y suis resté. J’avais peur d’être retrouvée.

On estime que plus de 100 000 personnes vivent dans l’esclavage moderne au Royaume-Uni.

L’histoire de survie de M. Puisys est remarquable. Il a cherché de la nourriture et s’est réchauffé en trouvant des vêtements jetés, ce qu’il a dit lui a apporté une grande «honte», et il a même trouvé un téléphone.

Il évitait les gens et restait à l’intérieur de son abri dissimulé – une cabane rustique avec un abri derrière, fait d’une feuille d’amiante – pendant la journée. Il ne sortait que quelques heures chaque soir.

La police a décrit sa maison cachée comme « quelque chose dont les forces spéciales seraient fières » et a été « étonné » qu’il ait pu se maintenir et se nourrir tout en restant en bonne santé pendant cinq ans.

« Il était absolument désespéré de ne pas être découvert », a déclaré un détective en tombant sur son abri de fortune. «C’est extraordinaire qu’il ait pu vivre là où il a vécu si longtemps.

En 2019, sa sœur, qui craignait que son frère ne soit mort, a reçu un étrange message Facebook de quelqu’un qui prétendait être son frère disparu. Ils ont parlé, et elle était convaincue que c’était lui par les détails qu’il partageait de leur famille que personne d’autre ne pouvait savoir.

Les détectives enquêtant sur son meurtre présumé réexaminent l’affaire plus de 1 600 jours après sa disparition. Ils ont retracé le compte Facebook sur un téléphone en utilisant le réseau WiFi d’un Asda à Wisbech.

Six mois plus tard, après avoir tenté de convaincre M. Puisys de demander de l’aide et de se révéler avec l’aide de négociateurs qualifiés sur Facebook mesenger, ils ont découvert M. Puisys qui vivait depuis cinq ans au fond des bois au large de Harecroft Road le 1er juillet dans un quartier délabré. cabane.

DCI Adam Gallop a déclaré: « C’est assez extraordinaire quand il explique en détail comment il a survécu. C’est une véritable existence de chasseur à l’ancienne. Il garde la tête baissée pendant la journée, puis la nuit, il peut sortir chercher de la nourriture.

« Mais il est rasé, il est intelligent, il a pris soin de lui et a conservé sa dignité. Mais d’une manière ou d’une autre, il s’est mentalement mis dans cette routine qu’il ne peut pas sortir.

«Il était désespéré. Il est très difficile de comprendre ce qu’est cet état d’esprit particulier, mais je pense qu’il se sentait complètement impuissant.

Jusqu’à sa disparition, il est à Wisbeach depuis trois ou quatre ans, il est venu et a travaillé dans le secteur agricole à Wisbeach et dans les environs. Il ne parle pas très bien l’anglais, donc il dépend entièrement des autres. Il se fait bousculer, il se fait retirer de l’argent et n’a pas le contrôle de ses finances.

« Il est victime de ce comportement coercitif et contrôlant dans un pays où il n’a ni famille, ni amis, ni aucune issue de secours. Je suppose que c’est l’instinct naturel de combat ou de fuite, et sa réponse a été de s’enfuir et de se cacher.

Ricardas reçoit des conseils et commence une nouvelle vie dans une autre partie du pays.