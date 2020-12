C’est le moment où un homme est agenouillé dans le dos et arrêté par des policiers pour avoir enregistré à l’extérieur de leur poste.

Kolee Berks filmait les « allées et venues » du poste de police de High Wycombe dans le Buckinghamshire lorsque les agents l’ont arrêté, bien qu’il n’ait apparemment commis « aucune infraction ».

Kolee a déclaré qu’il menait un « audit juridique » de la station samedi lorsqu’il a été appréhendé par deux agents qui ont commencé à se demander ce qu’il faisait.

Au début de la vidéo, Kolee se filme en train de «vérifier» la station avant d’être approché par les policiers dans la voiture.

Un des officiers dit à Kolee, à moins qu’il ne fournisse une pièce d’identité, qu’il peut «f *** off».

Kolee Berks a déclaré qu’il menait un « audit juridique » du poste de police de High Wycombe dans le Buckinghamshire samedi lorsqu’il a été appréhendé par deux agents (photo) qui ont commencé à se demander ce qu’il faisait.

Kolee, qui prétend être un « journaliste citoyen », a publié des images du moment où il a été arrêté sur sa chaîne YouTube

Kolee leur demande de répéter ce qu’ils ont dit et l’un d’eux dit: « F *** off. À moins d’avoir une pièce d’identité, vous ne pouvez pas filmer les allées et venues d’un poste de police ».

Kolee n’est pas d’accord avec les agents disant qu’il est un journaliste indépendant et demande pourquoi on lui dit de partir.

Les policiers sortent alors de leur véhicule et continuent de défier Kolee, avant d’annoncer qu’ils le détiennent.

L’un des agents attrape Kolee et force ses mains derrière son dos, ce qui fait tomber son portable au sol.

Kolee peut être entendu crier et se demander ce qui se passe, avant d’être agenouillé dans le dos et finalement menotté après avoir été invité à « se détendre » à plusieurs reprises.

L’altercation a ensuite été téléchargée sur Youtube par Kolee, où il a plus de 30 vidéos étiquetées « audit ».

De nombreux téléspectateurs de ses images d’arrestation ont affirmé avoir déposé des plaintes auprès de la police au sujet de l’incident.

La police dit à Kolee de « f *** off », puis annonce qu’ils le détiennent. Kolee dit qu’ils l’ont arrêté pour des infractions terroristes

L’un des policiers attrape Kolee et force ses mains derrière son dos, faisant tomber son portable au sol. Kolee peut être entendu crier et se demander ce qui se passe, avant d’être agenouillé dans le dos et finalement menotté après avoir été invité à « se détendre » plusieurs fois

Kolee dit qu’il a finalement été arrêté en vertu de l’article 47 de la loi sur le terrorisme et fouillé « illégalement » par les policiers, puis arrêté à nouveau en vertu de l’article 50 de la loi sur la réforme de la police pour ne pas avoir donné des détails sur lui-même aux policiers.

Il dit qu’il a été autorisé à être libéré après avoir écrit des excuses pour avoir résisté à l’arrestation.

Il a répondu aux commentaires sur la vidéo, expliquant pourquoi il avait signé les excuses en disant: « J’ai écrit une lettre d’excuses pour avoir résisté à l’arrestation dont j’étais coupable.

«Pourquoi les gens m’en prennent-ils autant? J’ai fait ce que je devais faire dans mon propre intérêt pour éviter les risques d’être condamné par un tribunal.

«Juste pour être clair aussi, j’ai été arrêté pour avoir résisté après avoir été agressé.

Il dit également qu’il envisage de poursuivre la police de Thames Valley pour agression.

La vidéo a suscité un débat depuis sa publication, plusieurs utilisateurs de médias sociaux prétendant être des policiers venant à la défense de Kolee.

Un agent de police vérifié a déclaré: « Les agents doivent être au courant de la législation applicable et ne pas jouer complètement le jeu.

Le policier peut alors être vu en train de prendre le téléphone. Kolee a déclaré qu’il avait été arrêté pour des infractions terroristes et qu’il n’avait pas donné ses coordonnées à la police, mais a affirmé qu’il avait ensuite été libéré après avoir écrit une lettre d’excuses pour avoir résisté à l’arrestation.

Kolee Berks filmait les allées et venues du poste de police de High Wycombe dans le Buckinghamshire (photo dans ses images) lorsque les agents l’ont arrêté, bien qu’il ait apparemment commis « aucune infraction »

«Nous n’avons pratiquement aucune législation pour y faire face. La loi sur le terrorisme et la loi sur la réforme de la police ne devraient pas être utilisées, vous repoussez massivement les limites de ce à quoi ces morceaux de législation étaient destinés.

Un autre officier présumé a écrit: «À moins que vous ne montriez une pièce d’identité, vous devez f *** off». Je suis désolé, mais c’est absolument honteux.

«C’est totalement inutile. Ses communications en utilisant la force étaient également au-dessus de la ligne. Et c’est un STO [Specially trained officer]. N’a démontré aucune retenue.

Tandis qu’un autre a ajouté: « Tout ce que vous avez à faire est de les regarder et de ne rien dire. Je ris, relève la fenêtre et joue ‘Let it Go’ aussi fort que je peux et chante avec Elsa.

« Ils peuvent publier ça sur YouTube. »

En juillet, la police de Luton a été réprimandée pour avoir arrêté un journaliste citoyen pour avoir filmé à l’extérieur d’un poste de police.

La police du Bedfordshire a admis que l’enregistrement dans un espace public n’était pas une infraction pénale, mais l’homme a été arrêté car son comportement était « suspect ».

La question fait actuellement l’objet d’un examen interne.

Mail Online a contacté la police de Thames Valley pour commentaires.