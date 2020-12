Un jour où la victoire présidentielle de Joe Biden a été confirmée et les États-Unis ont atteint 300000 décès dus au COVID-19, les premières vaccinations contre le coronavirus lundi ont fait des comparaisons avec l’atterrissage sur la lune.

Cela a mis en perspective l’ampleur historique d’une réussite médicale qui pourrait enfin commencer à contenir une pandémie galopante qui a fait plus de 1,6 million de morts dans le monde. Plus de 72 millions ont été infectés.

Les travailleurs de la santé à travers les États-Unis ont été les premiers à recevoir une injection du vaccin Pfizer / BioNTech, qui a reçu vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration et obtenu l’autorisation des Centers for Disease Control and Prevention dimanche. La Grande-Bretagne a été le premier pays occidental à mettre en œuvre des vaccinations massives la semaine dernière.

Après qu’une infirmière de l’hôpital général de Tampa a reçu le premier vaccin contre le coronavirus dans l’État, le Dr Charles Lockwood, doyen du Collège de médecine de l’Université de Floride du Sud, a établi un parallèle en regardant l’astronaute américain Neil Armstrong devenir le premier humain à marcher sur la lune. en 1969.

«C’est notre moment magique Neil Armstrong», a déclaré Lockwood.

Le vaccin a montré une efficacité de 95% dans les essais cliniques et a été développé en moins d’un an, une fraction du temps qu’il faudrait habituellement alors que les chercheurs du monde entier cherchaient frénétiquement un antidote à un virus découvert en Chine en décembre 2019.

Numéro tragique:« Une histoire d’obscurité et de lumière »: alors que les États-Unis approchent de 300000 décès dus au COVID-19, les vaccins donnent l’espoir pour des jours meilleurs

Sandra Lindsay, une infirmière en soins intensifs de New York, durement touchée, qui était probablement le premier Américain à se faire vacciner, a déclaré qu’elle voulait «inculquer au public la confiance que le vaccin est sûr» malgré son développement en un temps record.

«J’espère que cela marque le début et la fin d’une période très douloureuse de notre histoire», a déclaré Lindsay.

L’opération Warp Speed, l’effort de 10 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour accélérer la production et la distribution d’un vaccin contre le coronavirus, expédiera 2,9 millions de doses cette semaine, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar. 2,9 millions de doses supplémentaires ont été retenues et devraient sortir à temps pour que les premières personnes vaccinées reçoivent leur deuxième dose 21 jours plus tard.

Un vaccin à deux doses produit par la société du Massachusetts Moderna pourrait obtenir l’approbation de la FDA cette semaine – son examen est prévu jeudi – s’ajoutant au stock du pays, qui devrait totaliser 40 millions de doses d’ici la fin de l’année. La majorité d’entre eux sont réservés aux travailleurs de la santé, aux résidents et au personnel des maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée, qui ont représenté près de 40% des décès dus au COVID-19.

Les vaccins candidats de Johnson & Johnson et AstraZeneca sont également en préparation, bien qu’ils ne soient pas aussi avancés que les deux premiers et ne seraient probablement pas autorisés à être vaccinés avant février.

Au total, 145 sites devaient recevoir le vaccin Pfizer lundi, 425 mardi et 66 mercredi, a déclaré Azar. Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l’opération Warp Speed, a déclaré que 20 millions de personnes auraient pu obtenir une première dose d’ici la fin du mois de décembre, et Azar a déclaré que 30 millions supplémentaires devraient l’obtenir d’ici la fin du mois de janvier.

La Caroline du Nord, la Floride, le Kentucky, New York, la Louisiane, le Wisconsin, l’Ohio, l’Indiana, le Connecticut et le Rhode Island figuraient parmi les États ayant déclaré lundi des vaccinations contre le coronavirus.

En Louisiane, le Dr Leo Seoane du Ochsner’s New Orleans Medical Center a déclaré qu’en tant qu’immigrant et cubain américain, il était particulièrement significatif pour lui d’être parmi les premiers immunisés.

À venir aux prises:Comprendre les 300000 personnes tuées par le coronavirus en Amérique

«C’est vraiment un honneur et un privilège de faire partie de la solution pour quelque chose dont nous savons qu’il a eu un tel impact sur la communauté hispanique», a déclaré Seoane.

En Floride, Danielle Parker, infirmière autorisée dans l’unité de soins intensifs COVID-19 à UF Health Jacksonville depuis le début de la pandémie, a éclaté en sanglots après s’être fait tirer dessus alors qu’elle réfléchissait à toutes les souffrances dont elle avait été témoin au cours des derniers mois.

Dans l’Indiana, un médecin, une infirmière, un inhalothérapeute, un pharmacien, un technicien des soins aux patients et un technicien des services environnementaux de Fort Wayne ont été les premiers bénéficiaires du vaccin par l’État.

Dans le Tennessee, les responsables ont déclaré que les premières expéditions de vaccins n’arriveraient dans les hôpitaux que jeudi, mettant l’État derrière les autres dans la course pour protéger ses résidents.

Mais au nord de la frontière de l’État du Kentucky, le gouverneur Andy Beshear a regardé en personne le Dr Jason Smith, médecin en chef et chirurgien traumatologue à l’Université de Louisville Health, recevoir la première dose de l’État.

«Je crois fermement que c’est un vaccin sûr et efficace», a déclaré Smith. «Je me suis porté volontaire pour commencer à cause de cela.»

Slaoui, le conseiller scientifique, a souligné l’importance pour les Américains d’écouter les experts scientifiques et médicaux alors qu’ils expliquent les données montrant la sécurité et l’efficacité des vaccins plutôt que de se laisser guider par la désinformation.

Dans un récent sondage Gallup, 63% des répondants ont déclaré qu’ils recevraient le vaccin. Le chiffre avait oscillé autour de la barre des 50% mais a augmenté ces derniers temps.

«Les vaccins sur les étagères sont inutiles», a déclaré Slaoui. «À moins que la majorité d’entre nous ne se fasse vacciner, nous ne pourrons pas contrôler cette pandémie. »

Dans l’intervalle, Azar a exhorté les Américains à continuer à se distancer socialement et à porter des masques.

«Chaque sacrifice que vous ferez dans les mois à venir aidera à sauver des vies et à faire en sorte que nous sortions de cette pandémie le plus tôt possible», a déclaré Azar.

«Chaque vaccin administré ces prochains jours est un hommage à la générosité et au génie de ce pays. Les réalisations que chaque Américain qui a rendu possible l’opération Warp Speed ​​devraient être un point de fierté pour nous tous.

« Notre guerre contre le virus n’est pas encore terminée, mais cette semaine, nous franchissons une étape majeure. »

Contribuant: Jeffrey Schweers, démocrate de Tallahassee; Beth Reese Cravey et Matt Soergel, Florida Times-Union; Andrew Capps, annonceur quotidien de Lafayette; Deborah Yetter, Louisville Courier Journal; Shari Rudavsky, star d’Indianapolis; Brett Kelman, Nashville Tennessean